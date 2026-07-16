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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 12:47 | Обновлено 16 июля 2026, 13:10
503
0

Харьков минимум на месяц потерял легионера

После контрольного матча с «Яблонцем» лазарет харьковской команды пополнился еще одним футболистом

16 июля 2026, 12:47 | Обновлено 16 июля 2026, 13:10
503
0
Харьков минимум на месяц потерял легионера
ФК Харьков. Кауан Баптистелла
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Как стало известно Sport.ua, атакующий полузащитник «Харькова» Кауан Баптистелла пропустит старт нового сезона УПЛ из-за травмы.

Накануне в контрольном матче с чешским «Яблонцем» (0:1) бразилец с итальянским паспортом после подката Эдуарда Соболя неудачно приземлился на плечо, травмировав его. Ориентировочно игрок вернется в строй не раньше середины августа.

18-летний Баптистелла перешел в харьковский клуб из бразильского «Крузейро» в феврале этого года за 1,5 млн евро. В весенней части прошлого сезона полузащитник провел за тогда еще «Металлист 1925» 10 матчей и забил 1 мяч.

Напомним, ранее тяжелую травму на летнем тренировочном сборе в Австрии получил 20-летний центральный полузащитник «Харькова» Матвей Панченко. Из-за повреждения мениска коленного сустава он вынужден будет пропустить от трех до четырех месяцев.

В первом туре УПЛ сезона 2026/27 «Харьков» 1 августа на киевской арене «Левый Берег» примет «Верес».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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