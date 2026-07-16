Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген Клопп вынес вердикт Тухелю после поражения сборной Англии
Чемпионат мира
16 июля 2026, 15:44 |
678
0

Юрген Клопп вынес вердикт Тухелю после поражения сборной Англии

Именитый немецкий тренер встал на защиту своего соотечественника после полуфинала ЧМ

16 июля 2026, 15:44 |
678
0
Юрген Клопп вынес вердикт Тухелю после поражения сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Именитый немецкий тренер Юрген Клопп прокомментировал поражение сборной Англии в полуфинале чемпионата мира, который состоялся в среду, 15 июля.

Подопечные Томаса Тухеля пытались удержать преимущество в один гол над Аргентиной, но в конце второго тайма две результативные передачи Лионеля Месси перевернули игру.

«После игры многие говорят, что тренировать команду легко – что ты просто выбираешь «атака» или «защита», и всё. Но так не бывает. Футбол гораздо сложнее.

Я вижу критику в адрес Тухеля за попытку удержать преимущество в один гол против Аргентины, но позвольте мне сказать вам вот что – если бы он этого не сделал, если бы он продолжал идти вперёд, и они бы пропустили, те же самые люди говорили бы: «Почему он не контролировал игру? Почему он не удержал преимущество?»

Я не говорю, что каждое решение идеально, но нужно понимать логику, стоящую за ним. Управлять игрой на этом этапе никогда не бывает просто. И ещё есть другая реальность. Эта аргентинская команда.

Когда у вас есть Лионель Месси... Что вы можете сделать? Ему 39, и он все еще лучший игрок в мире. Вы думаете, что контролируете его, думаете, что все сделали правильно – и тут он меняет все. Две голевые передачи, два решающих действия и игра окончена.

Так что да, можно говорить о тактике, можно говорить о решениях, но иногда нужно признать, что исход матчей решают величие. И если вы этого не понимаете, вы на самом деле не понимаете футбол», – сказал Клопп.

По теме:
От Оярсабаля до Месси: акценты полуфиналов чемпионата мира
Александр КУЧЕР: Аргентинцы начинают с трагедии, а заканчивают хэппи-эндом
Михалик объяснил, почему французы и британцы проиграли в полуфиналах ЧМ
ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу Томас Тухель Юрген Клопп
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 16 июля 2026, 08:10 0
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен

Дерек уверен в победе украинца

Биловар выбрал клуб, ради которого готов уйти из Динамо
Футбол | 16 июля 2026, 12:47 9
Биловар выбрал клуб, ради которого готов уйти из Динамо
Биловар выбрал клуб, ради которого готов уйти из Динамо

Кристиан мечтает играть за «Барселону»

Харьков минимум на месяц потерял легионера
Футбол | 16.07.2026, 12:47
Харьков минимум на месяц потерял легионера
Харьков минимум на месяц потерял легионера
Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ
Футбол | 15.07.2026, 16:25
Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ
Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ
Цыганков согласился покинуть Жирону ради известного испанского клуба
Футбол | 15.07.2026, 17:11
Цыганков согласился покинуть Жирону ради известного испанского клуба
Цыганков согласился покинуть Жирону ради известного испанского клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В США поставили крест на Усике. У украинца возникли трудности
В США поставили крест на Усике. У украинца возникли трудности
14.07.2026, 22:08 1
Бокс
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 5
Футбол
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
14.07.2026, 11:15 4
Волейбол
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
14.07.2026, 20:14
Другие виды
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
15.07.2026, 05:45 7
Футбол
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем