Юрген Клопп вынес вердикт Тухелю после поражения сборной Англии

Именитый немецкий тренер Юрген Клопп прокомментировал поражение сборной Англии в полуфинале чемпионата мира, который состоялся в среду, 15 июля.

Подопечные Томаса Тухеля пытались удержать преимущество в один гол над Аргентиной, но в конце второго тайма две результативные передачи Лионеля Месси перевернули игру.

«После игры многие говорят, что тренировать команду легко – что ты просто выбираешь «атака» или «защита», и всё. Но так не бывает. Футбол гораздо сложнее.

Я вижу критику в адрес Тухеля за попытку удержать преимущество в один гол против Аргентины, но позвольте мне сказать вам вот что – если бы он этого не сделал, если бы он продолжал идти вперёд, и они бы пропустили, те же самые люди говорили бы: «Почему он не контролировал игру? Почему он не удержал преимущество?»

Я не говорю, что каждое решение идеально, но нужно понимать логику, стоящую за ним. Управлять игрой на этом этапе никогда не бывает просто. И ещё есть другая реальность. Эта аргентинская команда.

Когда у вас есть Лионель Месси... Что вы можете сделать? Ему 39, и он все еще лучший игрок в мире. Вы думаете, что контролируете его, думаете, что все сделали правильно – и тут он меняет все. Две голевые передачи, два решающих действия и игра окончена.

Так что да, можно говорить о тактике, можно говорить о решениях, но иногда нужно признать, что исход матчей решают величие. И если вы этого не понимаете, вы на самом деле не понимаете футбол», – сказал Клопп.