Аргентина – первая сборная на ЧМ, которая в 13 матчах подряд забила 2+ гола
Вспомним результаты всех матчей данной рекордной серии аргентинцев
Сборная Аргентины стала первой командой в истории чемпионатов мира, сумевшей забить 2+ гола в 13 матчах турнира подряд.
Эта уникальная серия продолжилась в победном полуфинальном матче ЧМ-2026 против сборной Англии (2:1).
Отметим, что аргентинцы начали свою серию еще на ЧМ-2022 в игре против сборной Мексики (2:0).
Серия матчей сборной Аргентины с 2+ голами на чемпионатах мира (13)
- 2026: Англия – 2:1
- 2026: Швейцария – 3:1
- 2026: Египет – 3:2
- 2026: Кабо-Верде – 3:2
- 2026: Иордания – 3:1
- 2026: Австрия – 2:0
- 2026: Алжир – 3:0
- 2022: Франция – 3:3
- 2022: Хорватия – 3:0
- 2022: Нидерланды – 2:2
- 2022: Австралия – 2:1
- 2022: Польша – 2:0
- 2022: Мексика – 2:0
L'Argentine est la 1ère équipe de l'histoire à inscrire au moins 2 buts lors de 13 rencontres consécutives en Coupe du Monde. #ARGENG— Stats Foot (@Statsdufoot) July 15, 2026
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