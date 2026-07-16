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Чемпионат мира
16 июля 2026, 11:14 | Обновлено 16 июля 2026, 11:29
296
0

Аргентина – первая сборная на ЧМ, которая в 13 матчах подряд забила 2+ гола

Вспомним результаты всех матчей данной рекордной серии аргентинцев

16 июля 2026, 11:14 | Обновлено 16 июля 2026, 11:29
296
0
Аргентина – первая сборная на ЧМ, которая в 13 матчах подряд забила 2+ гола
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентины стала первой командой в истории чемпионатов мира, сумевшей забить 2+ гола в 13 матчах турнира подряд.

Эта уникальная серия продолжилась в победном полуфинальном матче ЧМ-2026 против сборной Англии (2:1).

Отметим, что аргентинцы начали свою серию еще на ЧМ-2022 в игре против сборной Мексики (2:0).

Серия матчей сборной Аргентины с 2+ голами на чемпионатах мира (13)

  • 2026: Англия – 2:1
  • 2026: Швейцария – 3:1
  • 2026: Египет – 3:2
  • 2026: Кабо-Верде – 3:2
  • 2026: Иордания – 3:1
  • 2026: Австрия – 2:0
  • 2026: Алжир – 3:0
  • 2022: Франция – 3:3
  • 2022: Хорватия – 3:0
  • 2022: Нидерланды – 2:2
  • 2022: Австралия – 2:1
  • 2022: Польша – 2:0
  • 2022: Мексика – 2:0
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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