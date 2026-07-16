Аргентина – первая сборная на ЧМ, которая в 13 матчах подряд забила 2+ гола

Сборная Аргентины стала первой командой в истории чемпионатов мира, сумевшей забить 2+ гола в 13 матчах турнира подряд.

Эта уникальная серия продолжилась в победном полуфинальном матче ЧМ-2026 против сборной Англии (2:1).

Отметим, что аргентинцы начали свою серию еще на ЧМ-2022 в игре против сборной Мексики (2:0).

Серия матчей сборной Аргентины с 2+ голами на чемпионатах мира (13)

2026: Англия – 2:1

2026: Швейцария – 3:1

2026: Египет – 3:2

2026: Кабо-Верде – 3:2

2026: Иордания – 3:1

2026: Австрия – 2:0

2026: Алжир – 3:0

2022: Франция – 3:3

2022: Хорватия – 3:0

2022: Нидерланды – 2:2

2022: Австралия – 2:1

2022: Польша – 2:0

2022: Мексика – 2:0