Кейн расхвалил Месси после фиаско сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026

Лидер национальной сборной Англии Гарри Кейн заявил, что пока не решил, будет ли играть на ЧМ-2030, расхвалив Лионеля Месси за невероятную игру в 39 лет.

«Об этом говорить рано. Я двигаюсь от сезона к сезону. Выступать за сборную – это гордость и радость.

До следующего чемпионата мира еще 4 года. Это долгий срок, летом мне исполнится 33 года, но посмотрите на Лионеля Месси – он по-прежнему выступает на самом высоком уровне.

Я не хочу ставить себе ограничений по таким вопросам. Буду решать проблемы по мере их появления, но сейчас мне нужно просто пережить это тяжелое поражение», – сказал Кейн.

В ночь с 18 на 19 июля Англия сыграет с Францией в матче за третье место. Начало в 00:00. В финале сойдутся Аргентина и Испания. Матч за титул Мундиаля запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.