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  4. Месси выступил с заявлением после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026
Чемпионат мира
16 июля 2026, 08:04 |
826
0

Месси выступил с заявлением после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026

Лионель опубликовал пост в Instagram

16 июля 2026, 08:04 |
826
0
Месси выступил с заявлением после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Лидер национальной сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы своей команды над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2026, обратившись к фанатам.

В ФИНАЛ! Мы снова нашли в себе силы, чтобы провести еще один отличный матч. Большое спасибо всем, кто поверил в эту команду! Вперед, Аргентина, черт возьми!– написал Лео.

В ночь с 18 на 19 февраля Англия сыграет с Францией в матче за 3 место. Начало в 00:00. В финале сойдутся Аргентина и Испания. Матч за титул Мундиаля запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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