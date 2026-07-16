Месси выступил с заявлением после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026

Лидер национальной сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы своей команды над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2026, обратившись к фанатам.

В ФИНАЛ! Мы снова нашли в себе силы, чтобы провести еще один отличный матч. Большое спасибо всем, кто поверил в эту команду! Вперед, Аргентина, черт возьми!– написал Лео.

В ночь с 18 на 19 февраля Англия сыграет с Францией в матче за 3 место. Начало в 00:00. В финале сойдутся Аргентина и Испания. Матч за титул Мундиаля запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00.