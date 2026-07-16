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Чемпионат мира
16 июля 2026, 07:28 |
680
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Лионель СКАЛОНИ: «Я благодарен игрокам. У нас потрясающая команда»

Коуч сборной Аргентины похвалил свою команду после полуфинала ЧМ-2026

16 июля 2026, 07:28 |
680
0
Лионель СКАЛОНИ: «Я благодарен игрокам. У нас потрясающая команда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони
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Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони поделился эмоциями после победы своей команды над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2026.

«Я благодарен игрокам. Без них это было бы невозможно. Особо хочу вспомнить тех, кто не играет и поддерживает нас. У нас потрясающая команда. Вышедшие из скамейки запасных сыграли важную роль. В футболе, как и в жизни, нужно выкладываться до конца. Эта команда играет лучше, когда испытывает затруднения.

Если бы мяч не попал в ворота, мы проиграли бы 0:1, имея 7 голевых моментов. Думали, что матч с Египтом был самым лучшим, но эта игра его превзошла. Игроки не чувствуют бремя ответственности. Мы успешны не потому, что мы побеждаем. Самое важное то, как нам удается справиться с разными ситуациями.

Я хотел бы, чтобы люди думали обо мне хорошо, но, честно говоря, меня это не волнует. Моя мотивация не в этом. Мне важно, что игроки хорошо показывают себя на поле, и что всегда завтрашний день. Думаю, мы победили справедливо. Мы уникальны, и это не высокомерие, а душа. Болельщики помогли нам выиграть этот матч. Эта футболка обязывает отдавать все до конца. Игроки не берегут себя, они переживают так же, как любой из нас.

Мы готовы к тому, что ждет нас впереди. Мы отдадим все силы, но после того, что произошло, будет очень тяжело. Я стараюсь, чтобы люди понимали: это совсем не просто...», – сказал Скалони

В ночь с 18 на 19 февраля Англия сыграет с Францией в матче за 3 место. Начало в 00:00. В финале сойдутся Аргентина и Испания. Матч за титул Мундиаля запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00.

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Олег Вахоцкий Источник
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