Тухелю грозит дисквалификация после вылета сборной Англии с чемпионата мира

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель может столкнуться с серьезными проблемами после вылета своей команды с чемпионата мира на стадии полуфинала.

«Три льва» потерпели поражение от сборной Аргентины со счетом 1:2, пропустив два гола – от Энцо Фернандеса и Лисандро Мартинеса – в конце второго тайма.

Международная федерация футбола планировала наказать специалиста из-за его высказываний после 1/8 финала, где Тухель раскритиковал работу главного арбитра Алиреза Фагани.

Ситуация усугубилась после встречи с Аргентиной: немецкий тренер не сдержал эмоций и прямо обвинил судейскую бригаду, которая якобы повлияла на вылет Англии с турнира.

Тухелю грозит дисквалификация на несколько матчей из-за своих высказываний. ФИФА планирует после завершения мундиаля наказывать всех игроков и тренеров, которые своими словами подвергают сомнению или влияют на работу арбитров.