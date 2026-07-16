Тухелю грозит дисквалификация после вылета сборной Англии с чемпионата мира
Главный тренер английской сборной слишком много наговорил в сторону судей на мундиале
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель может столкнуться с серьезными проблемами после вылета своей команды с чемпионата мира на стадии полуфинала.
«Три льва» потерпели поражение от сборной Аргентины со счетом 1:2, пропустив два гола – от Энцо Фернандеса и Лисандро Мартинеса – в конце второго тайма.
Международная федерация футбола планировала наказать специалиста из-за его высказываний после 1/8 финала, где Тухель раскритиковал работу главного арбитра Алиреза Фагани.
Ситуация усугубилась после встречи с Аргентиной: немецкий тренер не сдержал эмоций и прямо обвинил судейскую бригаду, которая якобы повлияла на вылет Англии с турнира.
Тухелю грозит дисквалификация на несколько матчей из-за своих высказываний. ФИФА планирует после завершения мундиаля наказывать всех игроков и тренеров, которые своими словами подвергают сомнению или влияют на работу арбитров.
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