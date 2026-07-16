Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель раскритиковал работу арбитра в полуфинале чемпионате мира, где его подопечные потерпели поражение от Аргентины (1:2).

«Я должен это сказать, потому что все смотрели один и тот же матч. Судья и VAR полностью потеряли контроль над игрой. В полуфинале чемпионата мира такие ошибки недопустимы. Четыре года работаешь ради таких моментов, а потом решающие решения принимаются с невероятной некомпетентностью.

Фол на Андерсоне? Как это могло не быть засчитано? Офсайды? Фолы игнорировались! У VAR был ракурс, каждый повтор, каждая возможность исправить очевидные ошибки, и они все равно потерпели неудачу. Если технология не может принимать правильные решения на самой большой арене, то для чего она вообще нужна?

Мне не нужны оправдания, потому что Англия тоже ошибалась, но не просите меня молчать, когда моим игрокам отказывают в справедливых решениях. Нам говорят уважать судей, но кто берет на себя ответственность, когда они все делают неправильно? Никто. Они извиняются после турнира, когда наша мечта уже рухнула.

Это полуфинал чемпионата мира, а не тренировочный матч. В футболе стандарты должны быть высочайшими, но сегодня они оказались далеко не на должном уровне. Одно неверное решение может изменить историю, и Англии пришлось играть против Аргентины и против судейства, которое просто не соответствовало требуемому уровню.

Аргентина – фантастическая команда, и они наказали нас за ошибки, но я отказываюсь делать вид, что судейство не имело никакого влияния. Оно имело. Судья и VAR создавали споры с первого свистка до последнего, и это должно смутить всех, кто за это ответственен.

Англия уезжает с разбитым сердцем. Не только потому, что мы не смогли выйти в финал, но и потому, что каждый игрок всегда будет задаваться вопросом, что могло бы произойти, если бы самый важный матч в их жизни был отсужен должным образом. С этим невозможно смириться», – не сдержал эмоций Тухель.