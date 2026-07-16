Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руни пояснил, почему Англия проиграла Аргентине в полуфинале ЧМ-2026
Чемпионат мира
16 июля 2026, 09:14 |
1809
0

Руни пояснил, почему Англия проиграла Аргентине в полуфинале ЧМ-2026

Уэйн заявил, что стоило и дальше играть в открытый футбол

16 июля 2026, 09:14 |
1809
0
Руни пояснил, почему Англия проиграла Аргентине в полуфинале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легенда национальной сборной Англии Уэйн Руни поделился эмоциями после поражения подопечных Томаса Тухеля в полуфинале ЧМ-2026 от сборной Аргентины.

«Мы оказались в очень хорошем положении, но не знали, что делать. Мы сели в оборону, позволили им давить на нас. Они прижали нас, и мы сломались. Как только они забили первый гол, было неизбежно, что забьют и второй.

Когда ты выходишь вперед, ты должен и дальше доминировать. Мы повели 1:0, а потом сели в оборону, начали производить замены, перешли на пять или шесть защитников. Если позволяешь Лионелю Месси и Аргентине давить на тебя, то сам навлечешь беду», – сказал Руни.

В ночь с 18 на 19 июля Великобритания сыграет с Францией в матче за третье место. Начало в 00:00. В финале сойдутся Аргентина и Испания. Матч за титул Мундиаля запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00.

По теме:
Принц Уильям удивил заявлением после фиаско Англии против Аргентины на ЧМ
Месси выступил с заявлением после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026
Месси вспомнил о Марадоне и посвятив ему победу над Англией
Уэйн Руни сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(43)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ
Футбол | 15 июля 2026, 16:25 16
Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ
Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ

Взял вину на себя

В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Бокс | 16 июля 2026, 04:15 0
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой

Анбер отметил, что Итауме некуда спешить

Месси оформил 11-й и 12-й ассисты на чемпионатах мира
Футбол | 16.07.2026, 00:06
Месси оформил 11-й и 12-й ассисты на чемпионатах мира
Месси оформил 11-й и 12-й ассисты на чемпионатах мира
Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната
Футбол | 15.07.2026, 08:54
Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната
Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната
Трубина решил купить легендарный клуб. Переговоры начались
Футбол | 16.07.2026, 07:32
Трубина решил купить легендарный клуб. Переговоры начались
Трубина решил купить легендарный клуб. Переговоры начались
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
14.07.2026, 20:14
Другие виды
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
14.07.2026, 10:17 13
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 5
Футбол
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 2
Футбол
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
15.07.2026, 00:49 13
Бокс
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
14.07.2026, 11:15 4
Волейбол
Гассиев выбрал Усику нового соперника вместо Уайлдера
Гассиев выбрал Усику нового соперника вместо Уайлдера
14.07.2026, 10:09 5
Бокс
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем