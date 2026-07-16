Руни пояснил, почему Англия проиграла Аргентине в полуфинале ЧМ-2026

Легенда национальной сборной Англии Уэйн Руни поделился эмоциями после поражения подопечных Томаса Тухеля в полуфинале ЧМ-2026 от сборной Аргентины.

«Мы оказались в очень хорошем положении, но не знали, что делать. Мы сели в оборону, позволили им давить на нас. Они прижали нас, и мы сломались. Как только они забили первый гол, было неизбежно, что забьют и второй.

Когда ты выходишь вперед, ты должен и дальше доминировать. Мы повели 1:0, а потом сели в оборону, начали производить замены, перешли на пять или шесть защитников. Если позволяешь Лионелю Месси и Аргентине давить на тебя, то сам навлечешь беду», – сказал Руни.

В ночь с 18 на 19 июля Великобритания сыграет с Францией в матче за третье место. Начало в 00:00. В финале сойдутся Аргентина и Испания. Матч за титул Мундиаля запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00.