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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 23:28 | Обновлено 16 июля 2026, 23:36
843
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Динамо определилось с новым тренером. Будет занимать две должности

Чередниченко возглавит команды U-21 и U-19

16 июля 2026, 23:28 | Обновлено 16 июля 2026, 23:36
843
1 Comments
Динамо определилось с новым тренером. Будет занимать две должности
ФК Динамо. Павел Чередниченко
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Киевское «Динамо» определилось с главным тренером восстановленной молодежной команды U-21.

По информации источника, наставником «Динамо» U-21 станет 34-летний Павел Чередниченко. При этом специалист не покинет свою нынешнюю должность и продолжит работать главным тренером юношеской команды киевлян U-19.

Таким образом, Чередниченко будет совмещать работу сразу с двумя командами академической вертикали столичного клуба.

Напомним, с сезона 2026/27 в украинском футболе возобновляются соревнования среди молодежных команд U-21.

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Павел Чередниченко Динамо Киев U-19 Динамо Киев U-21 Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
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що настільки все погано, чи на спичках вирішили зекономить.
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