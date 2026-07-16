Динамо определилось с новым тренером. Будет занимать две должности
Чередниченко возглавит команды U-21 и U-19
Киевское «Динамо» определилось с главным тренером восстановленной молодежной команды U-21.
По информации источника, наставником «Динамо» U-21 станет 34-летний Павел Чередниченко. При этом специалист не покинет свою нынешнюю должность и продолжит работать главным тренером юношеской команды киевлян U-19.
Таким образом, Чередниченко будет совмещать работу сразу с двумя командами академической вертикали столичного клуба.
Напомним, с сезона 2026/27 в украинском футболе возобновляются соревнования среди молодежных команд U-21.
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