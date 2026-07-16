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Чемпионат мира
16 июля 2026, 07:12 |
3266
0

Игрок сборной Аргентины пристыдил легенду Англии после выхода в финал ЧМ

Кристиан Ромеро отреагировал на слова Гари Невилла

16 июля 2026, 07:12 |
3266
0
Игрок сборной Аргентины пристыдил легенду Англии после выхода в финал ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро
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Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро отреагировал на слова бывшего защитника сборной Англии Гари Невилла в свой адрес, а также его партнера по команде Лисандро Мартинеса после полуфинального матча ЧМ-2026 против Англии (2:1).

«Единственное, на что я надеюсь, это то, что когда я завершу карьеру, я не буду таким глупым. Надеюсь, я не буду критиковать игроков или кого-либо другого.

Потому что, в конце концов, мы делаем все возможное для нашей национальной сборной. Иногда все идет по плану, иногда нет, но мы просто счастливы снова быть в финале чемпионата мира.

Я думаю, мы творим историю, для нас это что-то действительно огромное, и мы ощущаем значимость этой футболки как никто другой. Мы привыкли, что люди постоянно говорят о нас. Похоже, им это нравится, а мы отвечаем на поле, вот и все, всегда с уважением», – сказал Ромеро.

В ночь с 18 на 19 февраля Англия сыграет с Францией в матче за 3 место. Начало в 00:00. В финале сойдутся Аргентина и Испания. Матч за титул Мундиаля запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00.

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Олег Вахоцкий Источник: The Athletic
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