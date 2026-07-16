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Чемпионат мира
16 июля 2026, 05:58 | Обновлено 16 июля 2026, 06:01
324
0

Месси имеет результативное действие в каждом матче ЧМ-2026. Дальше – финал

Лионель ведет свою сборную к победе

16 июля 2026, 05:58 | Обновлено 16 июля 2026, 06:01
324
0
Месси имеет результативное действие в каждом матче ЧМ-2026. Дальше – финал
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Легендарный Лионель Месси продолжает разрывать на чемпионате мира 2026 в составе сборной Аргентины.

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В роли капитана Лионель повлиял на ход матча 1/2 финала против Англии: два ассиста от Месси принесли его команде победу – 2:1.

К финальному поединку аргентинец подходит с идеальной статистикой. Лионель отметился результативным действием в каждом матче турнира.

Всего за семь матчей он оформил восемь голов и четыре ассиста. Таким образом, Месси – главный претендент на Золотую бутсу.

В главном матче турнира аргентинцы 19 июля сыграют с Испанией.

Статистика Лионеля Месси на чемпионате мира 2026:

  • Три гола. Групповой этап: Аргентина – Алжир – 3:0
  • Два гола. Групповой этап: Аргентина – Австрия – 2:0
  • Гол. Групповой этап: Иордания – Аргентина – 1:3
  • Гол. 1/16 финала: Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 (д.в.)
  • Гол и ассист. 1/8 финала: Аргентина – Египет – 3:2
  • Ассист. 1/4 финала: Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.)
  • Два ассиста. 1/2 финала: Англия – Аргентина – 1:2
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Лионель Месси сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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