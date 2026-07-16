Месси имеет результативное действие в каждом матче ЧМ-2026. Дальше – финал
Лионель ведет свою сборную к победе
Легендарный Лионель Месси продолжает разрывать на чемпионате мира 2026 в составе сборной Аргентины.
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В роли капитана Лионель повлиял на ход матча 1/2 финала против Англии: два ассиста от Месси принесли его команде победу – 2:1.
К финальному поединку аргентинец подходит с идеальной статистикой. Лионель отметился результативным действием в каждом матче турнира.
Всего за семь матчей он оформил восемь голов и четыре ассиста. Таким образом, Месси – главный претендент на Золотую бутсу.
В главном матче турнира аргентинцы 19 июля сыграют с Испанией.
Статистика Лионеля Месси на чемпионате мира 2026:
- Три гола. Групповой этап: Аргентина – Алжир – 3:0
- Два гола. Групповой этап: Аргентина – Австрия – 2:0
- Гол. Групповой этап: Иордания – Аргентина – 1:3
- Гол. 1/16 финала: Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 (д.в.)
- Гол и ассист. 1/8 финала: Аргентина – Египет – 3:2
- Ассист. 1/4 финала: Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.)
- Два ассиста. 1/2 финала: Англия – Аргентина – 1:2
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