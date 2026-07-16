Месси имеет результативное действие в каждом матче ЧМ-2026. Дальше – финал

Легендарный Лионель Месси продолжает разрывать на чемпионате мира 2026 в составе сборной Аргентины.

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В роли капитана Лионель повлиял на ход матча 1/2 финала против Англии: два ассиста от Месси принесли его команде победу – 2:1.

К финальному поединку аргентинец подходит с идеальной статистикой. Лионель отметился результативным действием в каждом матче турнира.

Всего за семь матчей он оформил восемь голов и четыре ассиста. Таким образом, Месси – главный претендент на Золотую бутсу.

В главном матче турнира аргентинцы 19 июля сыграют с Испанией.

Статистика Лионеля Месси на чемпионате мира 2026: