Страх лидеров. Англия продолжила неудачную серию против топ-сборных на ЧМ

Сборная Англии в матче 1/2 финала против Аргентины не смогла прервать неутешительную тенденцию на мундиалях.

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Подопечные Томаса Тухеля забили первыми, но упустили все на последних минутах – 1:2.

Таким образом, английская команда в очередной раз потерпела поражение от представителя топ-10 рейтинга ФИФА в плей-офф чемпионата мира.

Начиная с 1998 года, Англия каждый раз вылетала от соперника из топ-10 рейтинга ФИФА – таких случаев набралось уже семь.

Предыдущие годы не берутся в расчет, так как рейтинг ФИФА был введен только в 1992-м.

Все случаи, когда Англия вылетала в плей-офф от сборных из топ-10 рейтинга ФИФА:

ЧМ-1998 (1/8 финала): Англия – Аргентина – 2:2 (по пен. 3:4)

ЧМ-2002 (1/4 финала): Англия – Бразилия – 1:2

ЧМ-2006 (1/4 финала): Англия – Португалия – 0:0 (по pen. 1:3)

ЧМ-2010 (1/8 финала): Англия – Германия – 1:4

ЧМ-2018 (1/2 финала): Англия – Хорватия – 1:2 (д.в.)

ЧМ-2022 (1/4 финала): Англия – Франция – 1:2

ЧМ-2026 (1/2 финала): Англия – Аргентина – 1:2