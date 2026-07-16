Страх лидеров. Англия продолжила неудачную серию против топ-сборных на ЧМ
С 1998 года Англия вылетала от сборных из топ-10 рейтинга ФИФА
Сборная Англии в матче 1/2 финала против Аргентины не смогла прервать неутешительную тенденцию на мундиалях.
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Подопечные Томаса Тухеля забили первыми, но упустили все на последних минутах – 1:2.
Таким образом, английская команда в очередной раз потерпела поражение от представителя топ-10 рейтинга ФИФА в плей-офф чемпионата мира.
Начиная с 1998 года, Англия каждый раз вылетала от соперника из топ-10 рейтинга ФИФА – таких случаев набралось уже семь.
Предыдущие годы не берутся в расчет, так как рейтинг ФИФА был введен только в 1992-м.
Все случаи, когда Англия вылетала в плей-офф от сборных из топ-10 рейтинга ФИФА:
- ЧМ-1998 (1/8 финала): Англия – Аргентина – 2:2 (по пен. 3:4)
- ЧМ-2002 (1/4 финала): Англия – Бразилия – 1:2
- ЧМ-2006 (1/4 финала): Англия – Португалия – 0:0 (по pen. 1:3)
- ЧМ-2010 (1/8 финала): Англия – Германия – 1:4
- ЧМ-2018 (1/2 финала): Англия – Хорватия – 1:2 (д.в.)
- ЧМ-2022 (1/4 финала): Англия – Франция – 1:2
- ЧМ-2026 (1/2 финала): Англия – Аргентина – 1:2
7 - England have been eliminated every time they have faced a top 10 ranked nation in the knockout stages of the FIFA World Cup since 1998 (7/7).— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026
Obstacle. pic.twitter.com/TsO5i5eZR5
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