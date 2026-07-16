ФОТО. Реакция Гарри Кейна на поражение от Аргентины и упущенный финал
Гарри просто не мог поверить своим глазам
15 июля сборная Англии потерпела поражение в 1/2 финала против Аргентины на ЧМ-2026.
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Европейская сборная первой повела в счете, но умудрилась пропустить дважды в конце матча – 1:2.
Финальный свисток арбитра выбил капитана сборной Англии Гарри Кейна из реальности: форвард не мог подобрать слов, чтобы описать свои чувства.
Гарри неподвижно стоял и смотрел пустым взглядом вдаль, иногда закрывая лицо руками.
Нападающий во второй раз в карьере остановился в шаге от финала ЧМ, до этого проиграв в полуфинале в 2018 году.
Далее сборную Англии будет ждать матч с бронзовыми наградами. Поединок состоится 19 июля в 00:00, соперник – Франция.
ФОТО. Реакция Гарри Кейна на поражение от Аргентины и упущенный финал
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