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Чемпионат мира
16 июля 2026, 01:31 | Обновлено 16 июля 2026, 01:33
528
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ФОТО. Реакция Гарри Кейна на поражение от Аргентины и упущенный финал

Гарри просто не мог поверить своим глазам

16 июля 2026, 01:31 | Обновлено 16 июля 2026, 01:33
528
2 Comments
ФОТО. Реакция Гарри Кейна на поражение от Аргентины и упущенный финал
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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15 июля сборная Англии потерпела поражение в 1/2 финала против Аргентины на ЧМ-2026.

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Европейская сборная первой повела в счете, но умудрилась пропустить дважды в конце матча – 1:2.

Финальный свисток арбитра выбил капитана сборной Англии Гарри Кейна из реальности: форвард не мог подобрать слов, чтобы описать свои чувства.

Гарри неподвижно стоял и смотрел пустым взглядом вдаль, иногда закрывая лицо руками.

Нападающий во второй раз в карьере остановился в шаге от финала ЧМ, до этого проиграв в полуфинале в 2018 году.

Далее сборную Англии будет ждать матч с бронзовыми наградами. Поединок состоится 19 июля в 00:00, соперник – Франция.

ФОТО. Реакция Гарри Кейна на поражение от Аргентины и упущенный финал

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Коли такий дурак тренер. Замість того, щоб відтягнути гру від своїх воріт, вжалися. Так й з таким захистом, як та моліна, Лісандро, Тальяфіко, Монт'єль...Це щось з Реброва та Петракова. Ще й до 80 хвилини жодної заміни, коли вже ходили втомлені. Хто вирішив, що Тухель - тренер. Віддали перемогу. 
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+3
Кейн єдиний, кого трохи шкода у англів
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