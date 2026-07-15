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Чемпионат мира
15 июля 2026, 23:34 | Обновлено 15 июля 2026, 23:35
318
0

Гордон – лишь четвертый англичанин, забивший в полуфинале ЧМ

Энтони Гордон забил важнейший гол в карьере

15 июля 2026, 23:34 | Обновлено 15 июля 2026, 23:35
318
0
Гордон – лишь четвертый англичанин, забивший в полуфинале ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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После боевого первого тайма полуфинала чемпионата мира 2026 года Англия – Аргентина, где команды ничего не создали у чужих ворот, британцы сразу после перерыва повели в счете. На 55-й минуте Энтони Гордон переправил мяч в сетку соперника и открыл счет.

Гол новичка «Барселоны» стал лишь четвертым для англичан на этой стадии чемпионатов мира.

Игроки, которые забивали за Англию в полуфинале чемпионата мира:

◎ Бобби Чарльтон (1966);

◎ Гари Линекер (1990);

◎ Киран Триппьер (2018);

◉ Энтони Гордон (2026).

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Руслан Полищук Источник: Squawka
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