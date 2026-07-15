Гордон – лишь четвертый англичанин, забивший в полуфинале ЧМ

После боевого первого тайма полуфинала чемпионата мира 2026 года Англия – Аргентина, где команды ничего не создали у чужих ворот, британцы сразу после перерыва повели в счете. На 55-й минуте Энтони Гордон переправил мяч в сетку соперника и открыл счет.

Гол новичка «Барселоны» стал лишь четвертым для англичан на этой стадии чемпионатов мира.

Игроки, которые забивали за Англию в полуфинале чемпионата мира:

◎ Бобби Чарльтон (1966);

◎ Гари Линекер (1990);

◎ Киран Триппьер (2018);

◉ Энтони Гордон (2026).