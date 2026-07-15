Гордон – лишь четвертый англичанин, забивший в полуфинале ЧМ
Энтони Гордон забил важнейший гол в карьере
После боевого первого тайма полуфинала чемпионата мира 2026 года Англия – Аргентина, где команды ничего не создали у чужих ворот, британцы сразу после перерыва повели в счете. На 55-й минуте Энтони Гордон переправил мяч в сетку соперника и открыл счет.
Гол новичка «Барселоны» стал лишь четвертым для англичан на этой стадии чемпионатов мира.
Игроки, которые забивали за Англию в полуфинале чемпионата мира:
◎ Бобби Чарльтон (1966);
◎ Гари Линекер (1990);
◎ Киран Триппьер (2018);
◉ Энтони Гордон (2026).
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