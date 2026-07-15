Сборная Англии вышла вперед в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 против Аргентины.

На 55-й минуте счет 1:0 в пользу англичан сделал Энтони Гордон. Ассист на Гордона отдал Морган Роджерс.

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Для Гордона это первый гол на ЧМ-2026. В активе Энтони также три ассиста – две голевые передачи в поединке против ДР Конго и одна в игре с Норвегией.

Англия и Аргентина начали матч 15 июля в 22:00 по Киеву на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте.

❗️ ВИДЕО. Как Англия забила Аргентине и вышла вперед в полуфинале ЧМ-2026