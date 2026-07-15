Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Англия забила Аргентине и вышла вперед в полуфинале ЧМ-2026
Чемпионат мира
15 июля 2026, 23:19 | Обновлено 15 июля 2026, 23:33
1676
0

ВИДЕО. Как Англия забила Аргентине и вышла вперед в полуфинале ЧМ-2026

Энтони Гордон на 55-й минуте сделал счет 1:0 в пользу английской команды

15 июля 2026, 23:19 | Обновлено 15 июля 2026, 23:33
1676
0
ВИДЕО. Как Англия забила Аргентине и вышла вперед в полуфинале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Англии вышла вперед в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 против Аргентины.

На 55-й минуте счет 1:0 в пользу англичан сделал Энтони Гордон. Ассист на Гордона отдал Морган Роджерс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Гордона это первый гол на ЧМ-2026. В активе Энтони также три ассиста – две голевые передачи в поединке против ДР Конго и одна в игре с Норвегией.

Англия и Аргентина начали матч 15 июля в 22:00 по Киеву на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте.

❗️ ВИДЕО. Как Англия забила Аргентине и вышла вперед в полуфинале ЧМ-2026

По теме:
Лига наций по волейболу. Чемпион Европы разгромил финалистов ЧМ
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Месси оформил 11-й и 12-й ассист на чемпионатах мира
Энтони Гордон видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу Англия - Аргентина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ
Футбол | 15 июля 2026, 16:25 16
Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ
Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ

Взял вину на себя

Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Футбол | 15 июля 2026, 00:45 5
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата мира 2026

Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Бокс | 15.07.2026, 00:49
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Футбол | 15.07.2026, 08:35
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
«Полная катастрофа». В Лондоне выступили с заявлением о Мудрике
Футбол | 15.07.2026, 23:22
«Полная катастрофа». В Лондоне выступили с заявлением о Мудрике
«Полная катастрофа». В Лондоне выступили с заявлением о Мудрике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
14.07.2026, 06:02 10
Футбол
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
14.07.2026, 07:19 15
Бокс
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
15.07.2026, 10:45
Бокс
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
14.07.2026, 20:14
Другие виды
Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
14.07.2026, 07:42 8
Футбол
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
14.07.2026, 08:32 31
Футбол
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
14.07.2026, 06:51 24
Футбол
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
15.07.2026, 00:08 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем