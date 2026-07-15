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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Кто это такой? Сильный чувак»
Чемпионат мира
15 июля 2026, 23:33 |
1633
0

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Кто это такой? Сильный чувак»

Бывший нападающий сборной Украины похвалил Джеда Спенса

15 июля 2026, 23:33 |
1633
0
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Кто это такой? Сильный чувак»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший нападающий национальной сборной Украины Артем Милевский высказался об игре английского флангового защитника Джеда Спенса в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Аргентины:

«Что это за Спенс такой? Крепкий парень, вот как сыграл. Трента Александра-Арнольда не вызвали? Да какой Трент. Он за «Реал Мадрид» пешком ходит, как и Тчуамени. Два якоря».

Джед Спенс принял участие в каждом матче сборной Англии на чемпионате мира 2026 года, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. На клубном уровне он представляет лондонский «Тоттенхэм».

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Дмитрий Вус Источник: Telegram
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