Артем МИЛЕВСКИЙ: «Кто это такой? Сильный чувак»
Бывший нападающий сборной Украины похвалил Джеда Спенса
Бывший нападающий национальной сборной Украины Артем Милевский высказался об игре английского флангового защитника Джеда Спенса в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Аргентины:
«Что это за Спенс такой? Крепкий парень, вот как сыграл. Трента Александра-Арнольда не вызвали? Да какой Трент. Он за «Реал Мадрид» пешком ходит, как и Тчуамени. Два якоря».
Джед Спенс принял участие в каждом матче сборной Англии на чемпионате мира 2026 года, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. На клубном уровне он представляет лондонский «Тоттенхэм».
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