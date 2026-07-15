Артем МИЛЕВСКИЙ: «Кто это такой? Сильный чувак»

Бывший нападающий национальной сборной Украины Артем Милевский высказался об игре английского флангового защитника Джеда Спенса в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Аргентины:

«Что это за Спенс такой? Крепкий парень, вот как сыграл. Трента Александра-Арнольда не вызвали? Да какой Трент. Он за «Реал Мадрид» пешком ходит, как и Тчуамени. Два якоря».

Джед Спенс принял участие в каждом матче сборной Англии на чемпионате мира 2026 года, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. На клубном уровне он представляет лондонский «Тоттенхэм».