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  4. Рональд Куман и Френки де Йонг взбесили Барселону
Чемпионат мира
15 июля 2026, 23:01 |
222
0

Рональд Куман и Френки де Йонг взбесили Барселону

«Барселона» считает, что игрок и сборная Нидерландов скрыли от клуба информацию

15 июля 2026, 23:01 |
222
0
Рональд Куман и Френки де Йонг взбесили Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг
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«Барселона» в шоке после того, как полузащитник Френки де Йонг досрочно вернулся в клуб с серьезной травмой колена, которая может вывести его из строя на срок до шести месяцев. Каталонцы считают, что их ввели в заблуждение относительно физического состояния игрока во время чемпионата мира.

«Барселона» знала, что де Йонг получил две инъекции перед матчами против Туниса и Марокко, но ее не проинформировали об истинном масштабе проблемы. На «Камп Ноу» растут подозрения, что де Йонг играл с серьёзной травмой против Марокко, – что, вероятно, значительно усугубило ситуацию.

Руководство считает, что имела место явная халатность, утверждая, что национальная сборная поставила краткосрочные результаты выше долгосрочного здоровья игрока. Клуб считает, что игрок должен был знать, когда остановиться, а не продолжать играть, несмотря на боль.

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Барселона ЧМ-2026 по футболу сборная Нидерландов по футболу Френки де Йонг травма травма колена Рональд Куман
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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