Рональд Куман и Френки де Йонг взбесили Барселону

«Барселона» в шоке после того, как полузащитник Френки де Йонг досрочно вернулся в клуб с серьезной травмой колена, которая может вывести его из строя на срок до шести месяцев. Каталонцы считают, что их ввели в заблуждение относительно физического состояния игрока во время чемпионата мира.

«Барселона» знала, что де Йонг получил две инъекции перед матчами против Туниса и Марокко, но ее не проинформировали об истинном масштабе проблемы. На «Камп Ноу» растут подозрения, что де Йонг играл с серьёзной травмой против Марокко, – что, вероятно, значительно усугубило ситуацию.

Руководство считает, что имела место явная халатность, утверждая, что национальная сборная поставила краткосрочные результаты выше долгосрочного здоровья игрока. Клуб считает, что игрок должен был знать, когда остановиться, а не продолжать играть, несмотря на боль.