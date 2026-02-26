Испания26 февраля 2026, 17:43 | Обновлено 26 февраля 2026, 17:52
Барселона потеряла полузащитника из-за травмы
Френки де Йонг получил повреждение
Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму во время тренировки. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, у 28-летнего футболиста, вероятно, случился мышечный разрыв. Он может выбыть из игры на срок от трех до четырех недель.
В текущем сезоне Френки де Йонг провел 31 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и семью голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» ведет переговоры с форвардом «Манчестер Юнайтед».
