Барселона потеряла полузащитника из-за травмы

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму во время тренировки. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, у 28-летнего футболиста, вероятно, случился мышечный разрыв. Он может выбыть из игры на срок от трех до четырех недель.

В текущем сезоне Френки де Йонг провел 31 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и семью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» ведет переговоры с форвардом «Манчестер Юнайтед».