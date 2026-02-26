Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона потеряла полузащитника из-за травмы
Испания
26 февраля 2026, 17:43 | Обновлено 26 февраля 2026, 17:52
202
0

Барселона потеряла полузащитника из-за травмы

Френки де Йонг получил повреждение

26 февраля 2026, 17:43 | Обновлено 26 февраля 2026, 17:52
202
0
Барселона потеряла полузащитника из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму во время тренировки. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, у 28-летнего футболиста, вероятно, случился мышечный разрыв. Он может выбыть из игры на срок от трех до четырех недель.

В текущем сезоне Френки де Йонг провел 31 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и семью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» ведет переговоры с форвардом «Манчестер Юнайтед».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Роналду приобрел 25% акций клуба из чемпионата Испании
Ванат и Цыганков продолжают переписывать историю Жироны
В Барселоне заявили о готовности приобрести Холанда
травма Френки де Йонг Ла Лига Барселона чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Футбол | 26 февраля 2026, 09:23 9
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»

Тренер киевлян рассказал, какими качествами должен обладать футболист

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
Футбол | 25 февраля 2026, 18:10 12
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни

Престианни сыграть не сможет

Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Футбол | 25.02.2026, 18:07
Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Хавбек Динамо: «Вызов в сборную – это классно, но хочу, чтобы было иначе»
Футбол | 26.02.2026, 15:59
Хавбек Динамо: «Вызов в сборную – это классно, но хочу, чтобы было иначе»
Хавбек Динамо: «Вызов в сборную – это классно, но хочу, чтобы было иначе»
Судьба отмененного матча Александрии против Оболони решится 26 февраля
Футбол | 26.02.2026, 11:33
Судьба отмененного матча Александрии против Оболони решится 26 февраля
Судьба отмененного матча Александрии против Оболони решится 26 февраля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
24.02.2026, 21:06 4
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 7
Футбол
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
24.02.2026, 21:08
Теннис
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
25.02.2026, 07:02 53
Футбол
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
24.02.2026, 22:02 9
Теннис
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49
Олимпийские игры
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
25.02.2026, 01:12 10
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
25.02.2026, 07:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем