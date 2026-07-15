Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полтава усилилась шестью футболистами
Украина. Первая лига
15 июля 2026, 22:41 |
287
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полтава усилилась шестью футболистами

Тлумак, Благодарный, Сербинов, Прихна, Сейтхалилов и Касимов подписали контракты с полтавчанами

15 июля 2026, 22:41 |
287
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полтава усилилась шестью футболистами
СК Полтава
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

ФК «Полтава» официально объявил о подписании контрактов с шестью футболистами.

К команде присоединились защитник Даниил Сербинов, а также полузащитники Юрий Тлумак, Давид Благодарный, Дмитрий Прихна, Сулейман Сейтхалилов и Дмитрий Касимов.

Контракты с Прихной и Касимовым подписаны на 1 год. Сербинов и Сейтхалилов смогут остаться в Полтаве до лета 2028 года. Самые длительные контракты получили Благодарный и Тлумак — до лета 2029 года.

Ранее СК «Полтава» объявил об изменениях в тренерском штабе.

По теме:
Фабрицио Романо: Полесье подпишет футболиста из топ-лиги, игравшего на ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ попрощался с полузащитником
Шахтер завершил первый летний сбор
Юрий Тлумак Дмитрий Прихна Сулейман Сейтхалилов Дмитрий Касимов Полтава трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Бокс | 15 июля 2026, 00:49 12
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала

Нил Скотт считал, что Рико мог продолжить бой

Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Волейбол | 15 июля 2026, 19:45 10
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций

«Сине-желтые» продолжают своё триумфальное выступление на международном турнире

Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Бокс | 15.07.2026, 07:45
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер украинской сборной подписал контракт с клубом из Польши
Футбол | 15.07.2026, 21:23
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер украинской сборной подписал контракт с клубом из Польши
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер украинской сборной подписал контракт с клубом из Польши
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Футбол | 15.07.2026, 07:15
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Плотницкий отреагировал на слова Лосано, заговорив о медалях Лиги наций
Плотницкий отреагировал на слова Лосано, заговорив о медалях Лиги наций
14.07.2026, 18:22 1
Волейбол
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
14.07.2026, 06:51 24
Футбол
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
14.07.2026, 02:46 22
Бокс
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
14.07.2026, 12:01 29
Футбол
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
14.07.2026, 05:02 6
Бокс
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
14.07.2026, 08:19 3
Футбол
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем