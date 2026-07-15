ОФИЦИАЛЬНО. Полтава усилилась шестью футболистами

ФК «Полтава» официально объявил о подписании контрактов с шестью футболистами.

К команде присоединились защитник Даниил Сербинов, а также полузащитники Юрий Тлумак, Давид Благодарный, Дмитрий Прихна, Сулейман Сейтхалилов и Дмитрий Касимов.

Контракты с Прихной и Касимовым подписаны на 1 год. Сербинов и Сейтхалилов смогут остаться в Полтаве до лета 2028 года. Самые длительные контракты получили Благодарный и Тлумак — до лета 2029 года.

Ранее СК «Полтава» объявил об изменениях в тренерском штабе.