ОФИЦИАЛЬНО. Полтава усилилась шестью футболистами
Тлумак, Благодарный, Сербинов, Прихна, Сейтхалилов и Касимов подписали контракты с полтавчанами
ФК «Полтава» официально объявил о подписании контрактов с шестью футболистами.
К команде присоединились защитник Даниил Сербинов, а также полузащитники Юрий Тлумак, Давид Благодарный, Дмитрий Прихна, Сулейман Сейтхалилов и Дмитрий Касимов.
Контракты с Прихной и Касимовым подписаны на 1 год. Сербинов и Сейтхалилов смогут остаться в Полтаве до лета 2028 года. Самые длительные контракты получили Благодарный и Тлумак — до лета 2029 года.
Ранее СК «Полтава» объявил об изменениях в тренерском штабе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нил Скотт считал, что Рико мог продолжить бой
«Сине-желтые» продолжают своё триумфальное выступление на международном турнире