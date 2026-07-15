Не потратил ни цента. Экс-игрок Челси сделал признание о 200 млн евро

Бывший полузащитник «Челси» Оскар рассказал, что не потратил ни цента из своей зарплаты, заработанной за время игры в Китае, несмотря на то, что, по сообщениям, получил один из самых крупных контрактов в мировом футболе.

Бразильский футболист перешел в «Шанхай Порт» (тогда известный как «Шанхай СИПГ») из «Челси» в 2017 году за сумму около 70 миллионов евро, с зарплатой примерно в 500 000 тысяч евро в в неделю.

Этот переход сделал Оскара одним из самых высокооплачиваемых игроков в футболе: по сообщениям, за семь лет в Китае он заработал до 200 млн евро.

Однако бывший игрок сборной Бразилии говорит, что он дисциплинированно управлял своими финансами, помещая всю свою зарплату на отдельный счет и полагаясь на бонусы за матчи для обеспечения себя и своей семьи:

«Я помещал всю свою зарплату на отдельный счет и ни разу к нему не прикасался. Моя семья и я жили на бонусы за матчи, потому что они и так были огромными».

За время своего пребывания в Китае Оскар добился больших успехов и помог клубу выиграть три чемпионских титула, забив 77 голов, прежде чем в конечном итоге вернуться в Бразилию.

Позже он присоединился к «Сан-Паулу», а затем завершил футбольную карьеру в 2026 году из-за проблем с сердцем.