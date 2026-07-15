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  4. Кейн стал рекордсменом сборной Англии среди полевых игроков
Чемпионат мира
15 июля 2026, 21:05 |
194
0

Кейн стал рекордсменом сборной Англии среди полевых игроков

Матч против Аргентины станет для нападающего 121-м за английскую национальную команду

15 июля 2026, 21:05 |
194
0
Кейн стал рекордсменом сборной Англии среди полевых игроков
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн в полуфинале ЧМ-2026 против сборной Аргентины установит рекорд по количеству сыгранных матчей за сборную Англии среди полевых игроков.

Поединок против аргентинцев станет для англичанина 121-м в составе национальной команды.

По этому показателю Кейн обойдет Уэйна Руни, который в свое время сыграл 120 игр за Англию.

До повторения абсолютного рекорда английской сборной нападающему останется сыграть еще 4 поединка.

По состоянию на сегодняшний день рекордсменом сборной Англии является Питер Шилтон со 125 сыгранными матчами.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии

  • 125 – Питер Шилтон
  • 121 – Гарри Кейн
  • 120 – Уэйн Руни
  • 115 – Дэвид Бекхэм
  • 114 – Стивен Джеррард
  • 108 – Бобби Мур
  • 107 – Эшли Коул
  • 106 – Бобби Чарльтон
  • 106 – Фрэнк Лэмпард
  • 106 – Билли Райт
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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