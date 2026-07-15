Кейн стал рекордсменом сборной Англии среди полевых игроков
Матч против Аргентины станет для нападающего 121-м за английскую национальную команду
Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн в полуфинале ЧМ-2026 против сборной Аргентины установит рекорд по количеству сыгранных матчей за сборную Англии среди полевых игроков.
Поединок против аргентинцев станет для англичанина 121-м в составе национальной команды.
По этому показателю Кейн обойдет Уэйна Руни, который в свое время сыграл 120 игр за Англию.
До повторения абсолютного рекорда английской сборной нападающему останется сыграть еще 4 поединка.
По состоянию на сегодняшний день рекордсменом сборной Англии является Питер Шилтон со 125 сыгранными матчами.
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии
- 125 – Питер Шилтон
- 121 – Гарри Кейн
- 120 – Уэйн Руни
- 115 – Дэвид Бекхэм
- 114 – Стивен Джеррард
- 108 – Бобби Мур
- 107 – Эшли Коул
- 106 – Бобби Чарльтон
- 106 – Фрэнк Лэмпард
- 106 – Билли Райт
Only Peter Shilton has made more appearances for England than Harry Kane:— Squawka (@Squawka) July 15, 2026
◎ 125 - Peter Shilton
◉ 121 - Harry Kane
He now holds the record among outfield players for the Three Lions. 🏴 pic.twitter.com/iDJQijaTlT
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