Кейн стал рекордсменом сборной Англии среди полевых игроков

Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн в полуфинале ЧМ-2026 против сборной Аргентины установит рекорд по количеству сыгранных матчей за сборную Англии среди полевых игроков.

Поединок против аргентинцев станет для англичанина 121-м в составе национальной команды.

По этому показателю Кейн обойдет Уэйна Руни, который в свое время сыграл 120 игр за Англию.

До повторения абсолютного рекорда английской сборной нападающему останется сыграть еще 4 поединка.

По состоянию на сегодняшний день рекордсменом сборной Англии является Питер Шилтон со 125 сыгранными матчами.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии

125 – Питер Шилтон

121 – Гарри Кейн

120 – Уэйн Руни

115 – Дэвид Бекхэм

114 – Стивен Джеррард

108 – Бобби Мур

107 – Эшли Коул

106 – Бобби Чарльтон

106 – Фрэнк Лэмпард

106 – Билли Райт