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  4. Владимир БРАЖКО: «Не хочется делать громких заявлений перед игрой»
Лига Европы
15 июля 2026, 19:48 |
137
0

Владимир БРАЖКО: «Не хочется делать громких заявлений перед игрой»

Владимир Бражко назвал причину ничьей в первом матче с «Университатей»

15 июля 2026, 19:48 |
137
0
Владимир БРАЖКО: «Не хочется делать громких заявлений перед игрой»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко
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Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко пообщался с представителями СМИ в преддверии ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Университати» Клуж.

– По вашему мнению, недельный перерыв между матчами пошел на пользу «Динамо»? «Университатя» за это время сыграла в Суперкубке Румынии…

– Сейчас все команды готовы играть каждые три дня, к тому же сезон только начался. Возможно, пауза нам на руку, а возможно, наоборот, у соперников лучший тонус. «Университатя» в суперкубковой игре несколько изменила состав по сравнению с нашим матчем.

Не хочется делать громких заявлений перед игрой. Завтра все решится на футбольном поле. Посмотрим, кто будет лучше, – надеюсь, что наша команда.

– По данным СМИ, 20 тысяч болельщиков планируют посетить игру. Готова ли команда к давлению фанатов?

– Мы не впервые играем при заполненных трибунах, это не новость. Ожидаем хорошую атмосферу и надеемся победить.

– Кто-то из игроков «Университати» удивил вас?

– Не хотелось бы выделять отдельные персоналии. «Университатя» как команда провела очень неплохой матч: не позволила нам забить мяч, оборонялась на протяжении 90 минут и создавала моменты. Мы допустили такой результат в первом поединке из-за своих ошибок, поэтому хотим начать эту игру голом и завершить победой.

Матч «Университатя» – «Динамо» запланирован на четверг и начнется в 20:30.

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Владимир Бражко Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо
Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
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