Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир БРАЖКО: «У нас есть еще 90 минут в Румынии. Будем все исправлять»
Лига Европы
10 июля 2026, 07:03 |
402
1

Владимир БРАЖКО: «У нас есть еще 90 минут в Румынии. Будем все исправлять»

Полузащитник Динамо взял слово после первого матча против ФК Университатя Клуж (0:0)

10 июля 2026, 07:03 |
402
1 Comments
Владимир БРАЖКО: «У нас есть еще 90 минут в Румынии. Будем все исправлять»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко поделился эмоциями после первого матча 1-го квалификационного раунда против ФК Университатя Клуж (0:0)

– Матч был непростой. Конечно, хотелось сегодня получить положительный результат, а ничья для нас не положительный. Впрочем, есть еще 90 минут в Румынии. Будем все исправлять.

– Насколько необычно начинать с такой ранней стадии квалификации?

– Мы сами поставили себя в такую ​​ситуацию, что начинаем с первого раунда. Это нужно пройти. Дай Бог, чтобы прошли дальше... Относительно матча – мяч не шел в ворота. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить, но чего-то не хватало – где пас не прошел, где не попали по воротам. Не наш день сегодня был. Но это, в сущности, первый тайм, второй будет в Румынии. Можем все поправить. Я уверен в команде, в том, что сможем получить положительный результат.

– Сектор румынских болельщиков пел на протяжении всего матча. Во второй игре они будут еще больше давить. Готовы ли вы к этому?

– Мы же не в первый раз будем играть при такой атмосфере. Уже проводились выездные матчи на стадионах, где было много болельщиков. Думаю, и ребятам, и мне, наоборот, будет приятно играть при такой атмосфере, это будет дополнительно заряжать.

– Томаш Кендзера по возвращении сыграл полный поединок. Какие впечатления от взаимодействия с ним на поле и в тренировках?

– Я ведь был в команде еще когда он не покинул «Динамо», поэтому все хорошо. Томаш – командный игрок. Всегда помогает, поддерживает молодых ребят, подсказывает и мне. У нас отличная атмосфера в команде, это нужно перенести еще на поле, чтобы получить положительный результат, – сказал Владимир.

Ответный матч между ФК Университатя Клуж и киевским Динамо запланирован на четверг, 16 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

По теме:
Известный эксперт отреагировал на ничью Динамо в первом матче сезона
РЕДУШКО: «Мы хотели выиграть. В Румынии будем играть только на победу»
Экс-форвард Динамо: «Команда не готова к выступлениям в еврокубках»
Университатя Клуж Владимир Бражко Динамо - Университатя Клуж Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Футбол | 09 июля 2026, 22:01 194
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю

Команды сыграли в нулевую ничью

Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Теннис | 09 июля 2026, 20:10 126
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026

Марта уступила Линде в двух сетах и покинула травяной мейджор

Цыганков получил роскошный вариант продолжения карьеры
Футбол | 10.07.2026, 07:02
Цыганков получил роскошный вариант продолжения карьеры
Цыганков получил роскошный вариант продолжения карьеры
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Футбол | 09.07.2026, 08:18
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Футбол | 10.07.2026, 01:02
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
цікаво, про що він вчора сперечався з касапом, що мало не до навкулачки дійшло. Хоч курс корабля біля Зміїного йому вказав?
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Определены соперники украинских клубов в Лиге чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Определены соперники украинских клубов в Лиге чемпионов
08.07.2026, 14:05 1
Футзал
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
08.07.2026, 19:40
Бокс
Динамо объявило заявку на Лигу Европы. Есть Ярмоленко, где Пономаренко?
Динамо объявило заявку на Лигу Европы. Есть Ярмоленко, где Пономаренко?
08.07.2026, 16:06 11
Футбол
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
09.07.2026, 00:03
Футбол
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
09.07.2026, 09:35 6
Футбол
Довбик дал ответ Дженоа
Довбик дал ответ Дженоа
08.07.2026, 08:53 10
Футбол
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
08.07.2026, 10:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем