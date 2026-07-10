Владимир БРАЖКО: «У нас есть еще 90 минут в Румынии. Будем все исправлять»

Полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко поделился эмоциями после первого матча 1-го квалификационного раунда против ФК Университатя Клуж (0:0)

– Матч был непростой. Конечно, хотелось сегодня получить положительный результат, а ничья для нас не положительный. Впрочем, есть еще 90 минут в Румынии. Будем все исправлять.

– Насколько необычно начинать с такой ранней стадии квалификации?

– Мы сами поставили себя в такую ​​ситуацию, что начинаем с первого раунда. Это нужно пройти. Дай Бог, чтобы прошли дальше... Относительно матча – мяч не шел в ворота. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить, но чего-то не хватало – где пас не прошел, где не попали по воротам. Не наш день сегодня был. Но это, в сущности, первый тайм, второй будет в Румынии. Можем все поправить. Я уверен в команде, в том, что сможем получить положительный результат.

– Сектор румынских болельщиков пел на протяжении всего матча. Во второй игре они будут еще больше давить. Готовы ли вы к этому?

– Мы же не в первый раз будем играть при такой атмосфере. Уже проводились выездные матчи на стадионах, где было много болельщиков. Думаю, и ребятам, и мне, наоборот, будет приятно играть при такой атмосфере, это будет дополнительно заряжать.

– Томаш Кендзера по возвращении сыграл полный поединок. Какие впечатления от взаимодействия с ним на поле и в тренировках?

– Я ведь был в команде еще когда он не покинул «Динамо», поэтому все хорошо. Томаш – командный игрок. Всегда помогает, поддерживает молодых ребят, подсказывает и мне. У нас отличная атмосфера в команде, это нужно перенести еще на поле, чтобы получить положительный результат, – сказал Владимир.

Ответный матч между ФК Университатя Клуж и киевским Динамо запланирован на четверг, 16 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.