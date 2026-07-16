Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк не захотел общаться с игроком Динамо перед важным матчем
Лига Европы
16 июля 2026, 19:48 |
1284
1

Костюк не захотел общаться с игроком Динамо перед важным матчем

Тренер не обращался к Бленуце за советом перед матчем против «Университати»

16 июля 2026, 19:48 |
1284
1 Comments
Костюк не захотел общаться с игроком Динамо перед важным матчем
ФК Динамо. Игорь Костюк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк сообщил, что не обращался к нападающему клуба Владиславу Бленуце перед матчем против «Университати».

– Владислав Бленуце в прошлом защищал цвета «Университати». Обсуждали ли вы с ним соперника?

– Мы достаточно хорошо изучили соперников, ведь в наличии немало открытых источников. Владислав давно играл за «Университати», поэтому не могли опираться на это.

Киевское «Динамо» проведет второй матч первого раунда квалификации Лиги Европы сезона 2026/27 против румынской «Университати» Клуж. Встреча состоится 16 июля в Клуж-Напоке на стадионе «Арена Клуж». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

По теме:
Виталий КОСОВСКИЙ: «Эта команда динамовцам по зубам»
Возвращение Ярмоленко. Лидер команды – в заявке на матч Лиги Европы
Костюк назвал состав Динамо на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо Игорь Костюк Владислав Бленуце
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Футбол | 16 июля 2026, 08:53 1
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб

Семья Торреса связалась с наркокартелем

В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Бокс | 16 июля 2026, 04:15 0
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой

Анбер отметил, что Итауме некуда спешить

Биловар выбрал клуб, ради которого готов уйти из Динамо
Футбол | 16.07.2026, 12:47
Биловар выбрал клуб, ради которого готов уйти из Динамо
Биловар выбрал клуб, ради которого готов уйти из Динамо
МИШНЕВ: «Уже по одному разговору понял, что Оболонь во мне заинтересована»
Футбол | 16.07.2026, 19:16
МИШНЕВ: «Уже по одному разговору понял, что Оболонь во мне заинтересована»
МИШНЕВ: «Уже по одному разговору понял, что Оболонь во мне заинтересована»
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Футбол | 16.07.2026, 10:21
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Та он уже к Лиге Конференций готовиться. Зачем что-то спрашивать?
Ответить
-1
Популярные новости
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 5
Футбол
Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
15.07.2026, 06:43
Футбол
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
14.07.2026, 20:14
Другие виды
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
15.07.2026, 07:15 11
Футбол
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
15.07.2026, 00:00 167
Футбол
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
15.07.2026, 00:49 13
Бокс
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
16.07.2026, 00:05 25
Футбол
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем