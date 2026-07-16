Костюк не захотел общаться с игроком Динамо перед важным матчем

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк сообщил, что не обращался к нападающему клуба Владиславу Бленуце перед матчем против «Университати».

– Владислав Бленуце в прошлом защищал цвета «Университати». Обсуждали ли вы с ним соперника?

– Мы достаточно хорошо изучили соперников, ведь в наличии немало открытых источников. Владислав давно играл за «Университати», поэтому не могли опираться на это.

Киевское «Динамо» проведет второй матч первого раунда квалификации Лиги Европы сезона 2026/27 против румынской «Университати» Клуж. Встреча состоится 16 июля в Клуж-Напоке на стадионе «Арена Клуж». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.