Манчестер Юнайтед нацелился на талантливого голкипера украинской сборной

Голкипер сборной Украины U-19 Назар Домчак привлек внимание английского «Манчестер Юнайитед», который внимательно следит за прогрессом талантливого футболиста.

Скауты «красных дьяволов» посетили чемпионат Европы, где 19-летний кипер провел три матча и помог «сине-желтым» пробиться в полуфинал турнира.

Представители английского клуба остались в восторге от выступлений Домчака и рассматривают украинца в качестве кандидата на переход в чемпионат Премьер-лиги.

Во время летнего трансферного окна вратарь покинул львовские «Карпаты» и присоединился к чешской «Славии», в составе которой дебютировал в матче с «Ружомбероком» (3:0).

В прошлом сезон Домчак провел 29 матчей на взрослом уровне, в которых пропустил 28 мячей и 15 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.