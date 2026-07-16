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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 11:07 |
486
0

Манчестер Юнайтед нацелился на талантливого голкипера украинской сборной

Скауты английского клуба следили за выступлением Назара Домчака на чемпионате Европы

16 июля 2026, 11:07 |
486
0
Манчестер Юнайтед нацелился на талантливого голкипера украинской сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Домчак
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Голкипер сборной Украины U-19 Назар Домчак привлек внимание английского «Манчестер Юнайитед», который внимательно следит за прогрессом талантливого футболиста.

Скауты «красных дьяволов» посетили чемпионат Европы, где 19-летний кипер провел три матча и помог «сине-желтым» пробиться в полуфинал турнира.

Представители английского клуба остались в восторге от выступлений Домчака и рассматривают украинца в качестве кандидата на переход в чемпионат Премьер-лиги.

Во время летнего трансферного окна вратарь покинул львовские «Карпаты» и присоединился к чешской «Славии», в составе которой дебютировал в матче с «Ружомбероком» (3:0).

В прошлом сезон Домчак провел 29 матчей на взрослом уровне, в которых пропустил 28 мячей и 15 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.

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Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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