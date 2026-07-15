Тренер Университати выделил одного игрока киевского Динамо
Кристиано Бергоди доволен, что команда смогла сдержать Матвея Пономаренко
Главный тренер румынской «Университати» из Клужа Кристиано Бергоди дал комментарий перед ответным матчем первого раунда Лиги Европы с киевским «Динамо». Специалист отдельно выделил нападающего Матвея Пономаренко.
«У «Динамо» очень сильный и качественный состав. В Люблине мы провели сильную игру. Я считаю, что игроки были сильны. Но я думаю, что «Динамо» Киев – это команда с хорошо поставленным стилем игры. У них очень хороший футбол, хорошие игроки, техника, скорость, интересные технические качества.
У них очень хороший центральный нападающий – Пономаренко. За свою карьеру я видел много нападающих, которые забивали много голов. И в том матче нам удалось сыграть компактным блоком, не позволить ему забить», – заявил Бергоди.
Ответный матч состоится в четверг, 16 июля, и начнется в 20:30.
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