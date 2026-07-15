Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Университати выделил одного игрока киевского Динамо
Лига Европы
15 июля 2026, 19:16 | Обновлено 15 июля 2026, 19:45
718
0

Тренер Университати выделил одного игрока киевского Динамо

Кристиано Бергоди доволен, что команда смогла сдержать Матвея Пономаренко

15 июля 2026, 19:16 | Обновлено 15 июля 2026, 19:45
718
0
Тренер Университати выделил одного игрока киевского Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиано Бергоди
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер румынской «Университати» из Клужа Кристиано Бергоди дал комментарий перед ответным матчем первого раунда Лиги Европы с киевским «Динамо». Специалист отдельно выделил нападающего Матвея Пономаренко.

«У «Динамо» очень сильный и качественный состав. В Люблине мы провели сильную игру. Я считаю, что игроки были сильны. Но я думаю, что «Динамо» Киев – это команда с хорошо поставленным стилем игры. У них очень хороший футбол, хорошие игроки, техника, скорость, интересные технические качества.

У них очень хороший центральный нападающий – Пономаренко. За свою карьеру я видел много нападающих, которые забивали много голов. И в том матче нам удалось сыграть компактным блоком, не позволить ему забить», – заявил Бергоди.

Ответный матч состоится в четверг, 16 июля, и начнется в 20:30.

По теме:
Владимир БРАЖКО: «Не хочется делать громких заявлений перед игрой»
Тренер Университати: Нельзя говорить, что уже есть преимущество над Динамо
ФОТО. Как Динамо готовилось к матчу Лиги Европы против Университатя Клуж
Кристиано Бергоди Динамо Киев Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо Лига Европы Матвей Пономаренко
Руслан Полищук Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Футбол | 15 июля 2026, 00:00 165
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции

Команда Дешама остановилась в шаге от финала ЧМ-2026

Англия – Аргентина. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 15 июля 2026, 17:14 2
Англия – Аргентина. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала чемпионата мира 2026
Англия – Аргентина. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала чемпионата мира 2026

Поединок состоится 15 июля и начнется в 22:00 на стадионе Марседес-Бенц в Атланте

Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
Футбол | 15.07.2026, 06:43
Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Бокс | 15.07.2026, 07:45
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Бывший игрок Динамо: «У нас главный психолог – это бармен»
Футбол | 15.07.2026, 11:26
Бывший игрок Динамо: «У нас главный психолог – это бармен»
Бывший игрок Динамо: «У нас главный психолог – это бармен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
14.07.2026, 11:15 4
Волейбол
Плотницкий отреагировал на слова Лосано, заговорив о медалях Лиги наций
Плотницкий отреагировал на слова Лосано, заговорив о медалях Лиги наций
14.07.2026, 18:22 1
Волейбол
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
15.07.2026, 00:08 3
Бокс
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 7
Футбол
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
14.07.2026, 08:32 31
Футбол
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
14.07.2026, 09:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем