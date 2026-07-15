Тренер Университати выделил одного игрока киевского Динамо

Главный тренер румынской «Университати» из Клужа Кристиано Бергоди дал комментарий перед ответным матчем первого раунда Лиги Европы с киевским «Динамо». Специалист отдельно выделил нападающего Матвея Пономаренко.

«У «Динамо» очень сильный и качественный состав. В Люблине мы провели сильную игру. Я считаю, что игроки были сильны. Но я думаю, что «Динамо» Киев – это команда с хорошо поставленным стилем игры. У них очень хороший футбол, хорошие игроки, техника, скорость, интересные технические качества.

У них очень хороший центральный нападающий – Пономаренко. За свою карьеру я видел много нападающих, которые забивали много голов. И в том матче нам удалось сыграть компактным блоком, не позволить ему забить», – заявил Бергоди.

Ответный матч состоится в четверг, 16 июля, и начнется в 20:30.