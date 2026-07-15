Одно из культовых противостояний мундиалей. Англия сыграет против Аргентины
Только в двух противостояниях в истории чемпионатов мира было сыграно большее количество матчей
Во втором полуфинале ЧМ-2026 сойдутся сборные Англии и Аргентины.
Данное противостояние состоится уже в шестой раз на мировых первенствах.
Лишь Бразилия против Швеции и Германия/ФРГ против Аргентины сыграли больше матчей (по 7).
Противостояние с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира
- 7 – Бразилия – Швеция
- 7 – Германия/ФРГ – Аргентина
- 6 – Аргентина – Нидерланды
- 6 – Германия/ФРГ – Сербия/Югославия
- 6 – Англия – Аргентина
Вспомним, с какими результатами закончились предыдущиее 5 встреч между сборными Англии и Аргентины на мундиалях
- 2002: Англия – Аргентина – 1:0
- 1998: Аргентина – Англия – 2:2 (4:3 – по пенальти)
- 1986: Аргентина – Англия – 2:1
- 1966: Англия – Аргентина – 1:0
- 1962: Англия – Аргентина – 3:1
6 - Partidos más veces disputados en la historia de la @fifaworldcup_es:— OptaJose (@OptaJose) July 15, 2026
7 - Brasil vs Suecia 🇧🇷🇸🇪
7 - Alemania vs Argentina 🇩🇪🇦🇷
6 - Argentina vs Países Bajos 🇦🇷🇳🇱
6 - Alemania vs Serbia/Yugoslavia 🇩🇪🇷🇸
6 - INGLATERRA vs ARGENTINA 🏴🇦🇷🆕
Clásico. pic.twitter.com/HWtW1kpeAd
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