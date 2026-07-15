Одно из культовых противостояний мундиалей. Англия сыграет против Аргентины

Во втором полуфинале ЧМ-2026 сойдутся сборные Англии и Аргентины.

Данное противостояние состоится уже в шестой раз на мировых первенствах.

Лишь Бразилия против Швеции и Германия/ФРГ против Аргентины сыграли больше матчей (по 7).

Противостояние с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира

7 – Бразилия – Швеция

7 – Германия/ФРГ – Аргентина

6 – Аргентина – Нидерланды

6 – Германия/ФРГ – Сербия/Югославия

6 – Англия – Аргентина

Вспомним, с какими результатами закончились предыдущиее 5 встреч между сборными Англии и Аргентины на мундиалях

2002: Англия – Аргентина – 1:0

1998: Аргентина – Англия – 2:2 (4:3 – по пенальти)

1986: Аргентина – Англия – 2:1

1966: Англия – Аргентина – 1:0

1962: Англия – Аргентина – 3:1