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  4. Одно из культовых противостояний мундиалей. Англия сыграет против Аргентины
Чемпионат мира
15 июля 2026, 18:53 |
261
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Одно из культовых противостояний мундиалей. Англия сыграет против Аргентины

Только в двух противостояниях в истории чемпионатов мира было сыграно большее количество матчей

15 июля 2026, 18:53 |
261
0
Одно из культовых противостояний мундиалей. Англия сыграет против Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Во втором полуфинале ЧМ-2026 сойдутся сборные Англии и Аргентины.

Данное противостояние состоится уже в шестой раз на мировых первенствах.

Лишь Бразилия против Швеции и Германия/ФРГ против Аргентины сыграли больше матчей (по 7).

Противостояние с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира

  • 7 – Бразилия – Швеция
  • 7 – Германия/ФРГ – Аргентина
  • 6 – Аргентина – Нидерланды
  • 6 – Германия/ФРГ – Сербия/Югославия
  • 6 – Англия – Аргентина

Вспомним, с какими результатами закончились предыдущиее 5 встреч между сборными Англии и Аргентины на мундиалях

  • 2002: Англия – Аргентина – 1:0
  • 1998: Аргентина – Англия – 2:2 (4:3 – по пенальти)
  • 1986: Аргентина – Англия – 2:1
  • 1966: Англия – Аргентина – 1:0
  • 1962: Англия – Аргентина – 3:1
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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