Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Грабители попытались «поздравить» Ямаля с триумфом в матче с Францией
Чемпионат мира
15 июля 2026, 18:55 |
1278
0

Грабители попытались «поздравить» Ямаля с триумфом в матче с Францией

Ламин Ямаль мог стать жертвой ограбления

15 июля 2026, 18:55 |
1278
0
Грабители попытались «поздравить» Ямаля с триумфом в матче с Францией
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль помог своей команде пройти Францию и попасть в финал чемпионата мира. Через несколько часов после этого дом 19-летней звезды футбола мог быть ограблен.

Сотрудники службы безопасности заметили на камерах видеонаблюдения двух человек в капюшонах, пытавшихся перелезть через стену особняка. Быстрая реакция охранников напугала грабителей, которые скрылись с места происшествия, прежде чем те успели проникнуть в дом или украсть какие-либо ценности.

Этот инцидент не является единичным случаем, поскольку в последние месяцы несколько других объектов недвижимости в этом же жилом комплексе стали мишенью для грабителей. Организованные преступные группировки по всей Европе продолжают нацеливаться на дома профессиональных футболистов, зная о хранящихся там дорогостоящих предметах роскоши, таких как ювелирные изделия и часы.

По теме:
Одно из культовых противостояний мундиалей. Англия сыграет против Аргентины
ШЕРКИ: «Вы думаете, я скажу, что Динь плакал, что окунули его в помои?»
Жабченко объяснил, почему полуфинал стал для испанцев легкой прогулкой
Ламин Ямаль сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу Франция - Испания
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Футбол | 15 июля 2026, 00:45 5
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата мира 2026

Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Другие виды | 14 июля 2026, 20:14 0
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште

Элеанор Паттерсон и Никола Олислагерс устроили австралийскую дуэль

Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Бокс | 15.07.2026, 00:49
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Гвардиола объяснил, почему Испания победила Францию на ЧМ-2026
Футбол | 15.07.2026, 17:27
Гвардиола объяснил, почему Испания победила Францию на ЧМ-2026
Гвардиола объяснил, почему Испания победила Францию на ЧМ-2026
Сборную Франции после вылета с ЧМ возглавит легендарный экс-игрок
Футбол | 15.07.2026, 14:23
Сборную Франции после вылета с ЧМ возглавит легендарный экс-игрок
Сборную Франции после вылета с ЧМ возглавит легендарный экс-игрок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.07.2026, 07:45 1
Бокс
Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
14.07.2026, 07:42 8
Футбол
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
14.07.2026, 10:17 13
Футбол
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
14.07.2026, 11:15 4
Волейбол
Плотницкий отреагировал на слова Лосано, заговорив о медалях Лиги наций
Плотницкий отреагировал на слова Лосано, заговорив о медалях Лиги наций
14.07.2026, 18:22 1
Волейбол
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
15.07.2026, 05:45 6
Футбол
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
15.07.2026, 10:45
Бокс
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
14.07.2026, 06:02 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем