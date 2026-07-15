Грабители попытались «поздравить» Ямаля с триумфом в матче с Францией

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль помог своей команде пройти Францию и попасть в финал чемпионата мира. Через несколько часов после этого дом 19-летней звезды футбола мог быть ограблен.

Сотрудники службы безопасности заметили на камерах видеонаблюдения двух человек в капюшонах, пытавшихся перелезть через стену особняка. Быстрая реакция охранников напугала грабителей, которые скрылись с места происшествия, прежде чем те успели проникнуть в дом или украсть какие-либо ценности.

Этот инцидент не является единичным случаем, поскольку в последние месяцы несколько других объектов недвижимости в этом же жилом комплексе стали мишенью для грабителей. Организованные преступные группировки по всей Европе продолжают нацеливаться на дома профессиональных футболистов, зная о хранящихся там дорогостоящих предметах роскоши, таких как ювелирные изделия и часы.