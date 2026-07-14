Тьерри АНРИ: «Этот футболист много говорит. Так легендами не становятся»

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал недавние заявления 19-летнего вингера каталонского клуба и сборной Испании Ламина Ямаля относительно противостояния с «Ле Бле» в полуфинале ЧМ-2026.

Ранее испанец заявил, что «Фурия Роха» уверенно победит французов, поскольку делала это в последних двух матчах на Евро-2024 и в Лиге наций.

«Талант никогда не был проблемой Ламина. Он невероятный игрок, особенно в его возрасте. Но футбол может приучить к скромности любого. Мой совет прост: не позволяй своему эго заставить тебя думать, что ты уже достиг успеха. Чем больше ты говоришь перед важными матчами, тем большее давление ты оказываешь на себя. Франции не нужна дополнительная мотивация — иногда лучше всего дать возможность говорить за себя твоему футболу.

Я видел, как игроки раздували громкие противостояния в СМИ, а потом не оправдывали ожиданий на поле. Легендами так не становятся. Уважай своих соперников, оставайся сосредоточенным и пусть за тебя говорит твоя игра. Если Ламин сыграет хорошо и Испания победит, у него будет полное право праздновать. Но перед матчем тихая уверенность всегда сильнее громких заголовков», – сказал Анри.