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  4. Тьерри АНРИ: «Этот футболист много говорит. Так легендами не становятся»
Чемпионат мира
14 июля 2026, 21:33 |
1159
0

Тьерри АНРИ: «Этот футболист много говорит. Так легендами не становятся»

Известный француз раскритиковал Ламина Ямаля

14 июля 2026, 21:33 |
1159
0
Тьерри АНРИ: «Этот футболист много говорит. Так легендами не становятся»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри
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Бывший игрок «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал недавние заявления 19-летнего вингера каталонского клуба и сборной Испании Ламина Ямаля относительно противостояния с «Ле Бле» в полуфинале ЧМ-2026.

Ранее испанец заявил, что «Фурия Роха» уверенно победит французов, поскольку делала это в последних двух матчах на Евро-2024 и в Лиге наций.

«Талант никогда не был проблемой Ламина. Он невероятный игрок, особенно в его возрасте. Но футбол может приучить к скромности любого. Мой совет прост: не позволяй своему эго заставить тебя думать, что ты уже достиг успеха. Чем больше ты говоришь перед важными матчами, тем большее давление ты оказываешь на себя. Франции не нужна дополнительная мотивация — иногда лучше всего дать возможность говорить за себя твоему футболу.

Я видел, как игроки раздували громкие противостояния в СМИ, а потом не оправдывали ожиданий на поле. Легендами так не становятся. Уважай своих соперников, оставайся сосредоточенным и пусть за тебя говорит твоя игра. Если Ламин сыграет хорошо и Испания победит, у него будет полное право праздновать. Но перед матчем тихая уверенность всегда сильнее громких заголовков», – сказал Анри.

Матч Франция – Испания состоится во вторник, 14 июля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени. Во втором полуфинале сыграют Англия и Аргентина.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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