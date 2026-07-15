ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник и экс-игрок Черноморца сменил клуб в Европе

Бывший защитник одесского «Черноморца» Евгений Скиба официально присоединился к чешскому клубу «Баник» Острава. Об этом сообщил спортивный директор Людек Миклошко.

Контракт 23-летнего футболиста принадлежит «Карвине», цвета которой украинец защищает с января 2026 года. Стороны договорились об аренде на один сезон.

«Мы начали переговоры о переходе Евгения практически сразу после окончания прошлого сезона. Однако переговоры затянулись, так как мы были не единственным клубом, заинтересованным в нем.

Мы рады, что нам удалось заполучить такого футболиста и убедить его, что «Баник» – подходящее место для дальнейшего развития его карьеры», – сказал Миклошко.

В составе «Карвины» украинец провел 12 матчей за полгода, однако результативными действиями не отличался. Стал обладателем Кубка Чехии после сенсационной победы в финале над «Яблонцем».

«Баник» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата Чехии, но сумел сохранить место в элитном дивизионе, одержав две победы в плей-офф.