ШЕРКИ: «Вы думаете, я скажу, что Динь плакал, что окунули его в помои?»

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки поддержал защитника Люка Диня, который привез пенальти в полуфинале чемпионата мира с командой Испании (0:2).

На вопрос о том, что футболисты устроили Диню в перерыве, Шерки резко ответил: «Что, по-вашему, я вам скажу? Что он плакал, что окунули его в помои? Нет. Такое случается в игре, это футбол».

«Мы все были вместе. В перерыве мы все были вместе. Мы знали, что второй гол будет решающим, потому что в таком матче, при счете 1:1, невероятно сложно защищаться. 2:0 – это совсем другая история. Сегодняшнее разочарование огромно», – добавил хавбек.

В матче за третье место Франция сыграет против Англии или Аргентины.