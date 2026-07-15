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  4. ШЕРКИ: «Вы думаете, я скажу, что Динь плакал, что окунули его в помои?»
Чемпионат мира
15 июля 2026, 18:23 |
1278
0

ШЕРКИ: «Вы думаете, я скажу, что Динь плакал, что окунули его в помои?»

Полузащитник сборной Франции высказался в поддержку партнера

15 июля 2026, 18:23 |
1278
0
ШЕРКИ: «Вы думаете, я скажу, что Динь плакал, что окунули его в помои?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки
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Полузащитник сборной Франции Райан Шерки поддержал защитника Люка Диня, который привез пенальти в полуфинале чемпионата мира с командой Испании (0:2).

На вопрос о том, что футболисты устроили Диню в перерыве, Шерки резко ответил: «Что, по-вашему, я вам скажу? Что он плакал, что окунули его в помои? Нет. Такое случается в игре, это футбол».

«Мы все были вместе. В перерыве мы все были вместе. Мы знали, что второй гол будет решающим, потому что в таком матче, при счете 1:1, невероятно сложно защищаться. 2:0 – это совсем другая история. Сегодняшнее разочарование огромно», – добавил хавбек.

В матче за третье место Франция сыграет против Англии или Аргентины.

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Райан Шерки Люка Динь сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу Франция - Испания
Руслан Полищук Источник: RMC Sport
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