ФОТО. Поза игрока сборной Франции стала мемом. Над ним смеются партнеры

Последние несколько дней футболист «Манчестер Сити» и сборной Франции Райан Шерки был в центре внимания в интернете из-за своей невероятной позы на фотографии, сделанной перед входом в Клерфонтен во время визита президента французской республики Эммануэля Макрона.

Почти присев на корточки в явно неудобной позе, атакующий полузащитник «синих» вызвал смех у пользователей интернета, а также у своих товарищей по команде. Настолько, что некоторые не упустили возможности скопировать его позу, чтобы подшутить над ним на тренировке сборной Франции.

Команда Дидье Дешама стартует на чемпионате мира 16 июня матчем с Сенегалом, после чего сыграет против Ирака и Норвегии на групповой стадии.