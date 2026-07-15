Кого назначат арбитром на финал ЧМ-2026? Есть четыре кандидата

Стало известно, кого ФИФА рассматривает в качестве кандидатов на должность главного арбитра финала чемпионата мира-2026.

Сообщается, что наибольшие шансы возглавить судейскую бригаду в решающем матче чемпионата мира у поляка Шимона Марциняка. Также в списке значатся швед Гленн Нюберг, итальянец Маурицио Мариани и бразилец Вилтон Сампайо. Марциняк обслуживал финал ЧМ-2022, где Аргентина одержала победу над Францией.

Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля. В главном матче сыграют Испания и победитель пары Англия – Аргентина.