Кого назначат арбитром на финал ЧМ-2026? Есть четыре кандидата
Наибольшие шансы у поляка Марциняка
Стало известно, кого ФИФА рассматривает в качестве кандидатов на должность главного арбитра финала чемпионата мира-2026.
Сообщается, что наибольшие шансы возглавить судейскую бригаду в решающем матче чемпионата мира у поляка Шимона Марциняка. Также в списке значатся швед Гленн Нюберг, итальянец Маурицио Мариани и бразилец Вилтон Сампайо. Марциняк обслуживал финал ЧМ-2022, где Аргентина одержала победу над Францией.
Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля. В главном матче сыграют Испания и победитель пары Англия – Аргентина.
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