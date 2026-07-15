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Чемпионат мира
15 июля 2026, 19:09 | Обновлено 15 июля 2026, 19:47
577
4

Кого назначат арбитром на финал ЧМ-2026? Есть четыре кандидата

Наибольшие шансы у поляка Марциняка

15 июля 2026, 19:09 | Обновлено 15 июля 2026, 19:47
577
4 Comments
Кого назначат арбитром на финал ЧМ-2026? Есть четыре кандидата
Getty Images/Global Images Ukraine. Шимон Марциняк
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Стало известно, кого ФИФА рассматривает в качестве кандидатов на должность главного арбитра финала чемпионата мира-2026.

Сообщается, что наибольшие шансы возглавить судейскую бригаду в решающем матче чемпионата мира у поляка Шимона Марциняка. Также в списке значатся швед Гленн Нюберг, итальянец Маурицио Мариани и бразилец Вилтон Сампайо. Марциняк обслуживал финал ЧМ-2022, где Аргентина одержала победу над Францией.

Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля. В главном матче сыграют Испания и победитель пары Англия – Аргентина.

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Названы арбитры на финал Лиги конференций Кристал Пэлес – Райо Вальекано
Шимон Марциняк Гленн Нюберг
Андрей Плыгун Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии 4
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Та поляка і поставлять. Все ж принциповіше ніж інші персонажі буде
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за шведа
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Якщо у фінал пройде Англія, можна призначати будь кого з четвірки, й навпаки жодного не можна, якщо пройде Аргентина 
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