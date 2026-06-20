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Чемпионат мира
20 июня 2026, 11:24 | Обновлено 20 июня 2026, 11:58
633
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Алжир подал жалобу в ФИФА из-за эпизода с участием Месси

Недовольны судейством

20 июня 2026, 11:24 | Обновлено 20 июня 2026, 11:58
633
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Алжир подал жалобу в ФИФА из-за эпизода с участием Месси
Getty Images/Global Images Ukraine
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Алжирская федерация футбола (FAF) подала жалобу в ФИФА относительно судейских решений в стартовом матче команды на чемпионате мира против Аргентины – 0:3.

Жалоба в первую очередь касается эпизода с подкатом Лионеля Месси на 30-й минуте, в ходе которого он попал в правую голень и ахиллово сухожилие капитана сборной Алжира Айсы Манди шипами бутс.

Польский арбитр Шимон Марциняк не наказал действующего аргентинца карточкой, но назначил штрафной удар в пользу Алжира. Инцидент произошел между первым и вторым голами Месси, после чего он оформил эффектный хет-трик и принес победу своей команде.

Алжир также недоволен еще двумя эпизодами с ударами локтем в борьбе против Хадж Мусы и Ибрагима Мазы и поднял эти вопросы в обращении в ФИФА.

Ранее Пьерлуиджи Коллина прокомментировал резонансный момент с участием Лионеля Месси.

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Иван Чирко Источник: The Athletic
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Комментарии 1
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Трішки дивно (або не трішки). Весь світ вже третій день жує цю безкінечну жуйку на тему "вилучення Мессі" після ігрового епізоду. Але чому тоді ніхто не обурюється через невилучення бразильця Куньї? В епізоді куди більш контраверсійному і який ВАР зобов`язаний був розглянути? За тією ж логікою, на 24-ій хвилині матчу з Гаїті повинна була відбутись фіксація не голу бразильців, а червоної їх гравцю, бо Кунья замість влучити по м`ячу в`їхав ногою в гомілку суперника. Але про це ніхто ні чичирк, бо Кунья не Мессі, і хейтерів у нього на кілька порядків менше.
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