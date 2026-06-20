Алжир подал жалобу в ФИФА из-за эпизода с участием Месси

Алжирская федерация футбола (FAF) подала жалобу в ФИФА относительно судейских решений в стартовом матче команды на чемпионате мира против Аргентины – 0:3.

Жалоба в первую очередь касается эпизода с подкатом Лионеля Месси на 30-й минуте, в ходе которого он попал в правую голень и ахиллово сухожилие капитана сборной Алжира Айсы Манди шипами бутс.

Польский арбитр Шимон Марциняк не наказал действующего аргентинца карточкой, но назначил штрафной удар в пользу Алжира. Инцидент произошел между первым и вторым голами Месси, после чего он оформил эффектный хет-трик и принес победу своей команде.

Алжир также недоволен еще двумя эпизодами с ударами локтем в борьбе против Хадж Мусы и Ибрагима Мазы и поднял эти вопросы в обращении в ФИФА.

Ранее Пьерлуиджи Коллина прокомментировал резонансный момент с участием Лионеля Месси.