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Чемпионат мира
15 июля 2026, 17:35 | Обновлено 15 июля 2026, 17:36
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Англия – Аргентина. Прогноз Игоря Цыганыка на матч 1/2 финала ЧМ-2026

Великое противостояние в шаге от мечты: мнение блогера и амбассадора betking

15 июля 2026, 17:35 | Обновлено 15 июля 2026, 17:36
1086
0
Англия – Аргентина. Прогноз Игоря Цыганыка на матч 1/2 финала ЧМ-2026
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В среду, 15 июля, на арене «Мерседес-Бенц Стадиум» в Атланте, США, состоится второй полуфинальный матч Чемпионата мира по футболу 2026 года. На поле сойдутся две легендарные футбольные нации, чьи отношения давно вышли за рамки простой спортивной конкуренции – Англия и Аргентина. Главным арбитром встречи будет американец Ильфат Исмаил. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени

Известный комментатор, блогер и амбассадор betking Игорь Цыганык сделал свой прогноз на это противостояние.

Англия

Немецкий тренер Томас Тухель перестраивает сборную Англии в соответствии со своим видением футбола прямо по ходу турнира. «Три льва» постепенно отходят от излишней академичности и осторожности, демонстрируя все более зрелый, тактически гибкий, сбалансированный и доминирующий стиль. Команда учится грамотно перестраиваться прямо по ходу игры и умеет удивлять не только соперника, но и саму себя.

Поскольку процесс становления нового коллектива еще продолжается, у Англии на протяжении всего ЧМ-2026 периодически возникали проблемы с пониманием тактических указаний Тухеля и воплощением его идей в реальность. Это было видно как на групповом этапе, так и в плей-офф. Последний матч против Норвегии также оказался нелегким. Дожать соперника удалось лишь в дополнительное время.

Англия использует гибкие схемы на основе 4-2-3-1, которые могут трансформироваться в плотную 4-4-2 в обороне и 3-2-5 в атаке. Ключевым игроком этой команды является Джуд Беллингем, который уже забил на чемпионате мира 6 голов. Не менее важную роль играет Гарри Кейн в роли классического нападающего, который создает глубину атаки и при необходимости опускается в опорную зону, чтобы создать свободные зоны для забегающих фланговых полузащитников – Букайо Сака и Маркуса Решфорда.

Главной проблемой англичан в этом матче станут кадровые проблемы в центре поля. Участие ключевого опорного полузащитника Деклана Райса остается под вопросом из-за травмы игрока. В случае его отсутствия Тухелю придётся довериться молодому Эллиоту Андерсону, который демонстрирует удивительно зрелую и уверенную игру на ЧМ-2026, однако всё ещё не имеет достаточного опыта. Вопрос с правым защитником в команде должен быть решён. В матче с Норвегией здесь уверенно сыграл центральный защитник Эзри Конса. Скорее всего, против аргентинцев он также будет занимать эту позицию.

Игорь Цыганик – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, ведущий, журналист, инсайдер и аналитик, более 25 лет в спортивной журналистике и футбольном телевидении

Аргентина

Действующий чемпион мира серьезно настроен сохранить за собой титул. Команда Лионеля Скалони действует хладнокровно, уверенно и постепенно идет к своей цели. Во главе с легендарным Лионелем Месси аргентинцы раз за разом демонстрируют свой высочайший класс. О чём только говорит мегакамбэк в матче 1/8 финала против Египта (3:2). В четвертьфинале Аргентина вновь показала своё превосходство, додавливая неуступчивых швейцарцев в овертайме за счёт индивидуального мастерства.

Скалони делает ставку на плотную полузащиту и комбинирует схемы 4-4-2 и 4-1-3-2, что позволяет его команде эффективно осуществлять высокий прессинг и мгновенно перекрывать свободные зоны в случае потери мяча.

Несмотря на солидный возраст, 39-летний Лионель Месси по-прежнему остается главной звездой «Альбиселесте». Он проводит просто феноменальный турнир, возглавляя список бомбардиров с 8 голами в активе. Этот гений может как забить сам с неожиданной позиции, так и отдать опасный пас партнеру. Добавьте к этому мастерство исполнения штрафных ударов – и мы получим настоящего виртуоза, представляющего угрозу на любом участке поля.

Впрочем, наличие Месси в составе может быть одновременно и преимуществом, и уязвимостью команды Скалони. Слишком уж аргентинцы зациклены на взаимодействии с ветераном, который редко отработывает в обороне, что может создать проблемы для аргентинцев на правом фланге. К тому же Аргентина играет с высокой линией обороны, что в противостоянии с командой, обладающей быстрыми флангами, как у Англии, может стать фатальной проблемой.

Личные встречи

За всю историю Англия и Аргентина встречались между собой в общей сложности 15 раз. В шести матчах победу праздновали англичане, в трёх – аргентинцы. Ещё шесть поединков завершились вничью. При этом преимущество «Трёх львов» по забитым мячам не слишком убедительно – 22 против 18.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита, хотя и отдают минимальное преимущество Англии. Обе команды, скорее всего, оправдают ожидания экспертов и продемонстрируют ровную, плотную игру с большим количеством передач в центре поля. При этом и англичане, и аргентинцы из-за проблем в обороне будут иметь не один шанс забить.

Не исключено, что в основное время не удастся определить победителя, а всё решится в овертайме или даже в серии пенальти. Поэтому предлагаю сделать комбинированную ставку «Англия не проиграет + Обе команды забьют» с коэффициентом 2,62.

Прогноз Игоря Цыганыка
Англия
15 июля 2026 -
22:00
Аргентина
Англия не проиграет + обе забьют 2.62 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Игорь Цыганык
Игорь Цыганык Sport.ua
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