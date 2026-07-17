Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названо условие, при котором ПСЖ продаст Забарного в Ливерпуль
Англия
17 июля 2026, 09:02 | Обновлено 17 июля 2026, 09:27
1863
0

Названо условие, при котором ПСЖ продаст Забарного в Ливерпуль

На украинца положил глаз английский гранд

17 июля 2026, 09:02 | Обновлено 17 июля 2026, 09:27
1863
0
Названо условие, при котором ПСЖ продаст Забарного в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный попал в сферу интересов «Ливерпуля» во время летнего трансферного окна.

По информации журналиста, мерсисайдский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг 23-летнего украинца после ухода Ибраима Конате. Сейчас «Ливерпуль» ищет усиление в центр обороны, а Забарный входит в список потенциальных кандидатов.

Источник отмечает, что трансфер может состояться, если «ПСЖ» будет готов отпустить футболиста за приемлемую сумму. Такой вариант возможен в случае, если украинец не получит гарантий стабильного места в основном составе парижан.

В прошлом сезоне Забарный провел 37 матчей за «ПСЖ», помог команде выиграть чемпионат Франции и Лигу чемпионов. В то же время в большинстве матчей еврокубков украинец оставался на скамейке запасных, что может повлиять на его решение относительно будущего.

Дополнительным фактором в пользу потенциального перехода называют хорошие отношения Забарного со спортивным директором «Ливерпуля» Ричардом Хьюзом и главным тренером команды Андони Ираолой, под руководством которого украинец ранее выступал в английском клубе.

По теме:
Шахтеру интересен Зе Лукас – чемпион Южной Америки U-17
Звезду сборной Украины ждут в Мадриде
Левый Берег потерял трех полузащитников
Ливерпуль трансферы Андони Ираола ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: This Is Anfield
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Футбол | 17 июля 2026, 08:51 0
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы

Кристиан Биловар доиграл поединок против «Университати», несмотря на боль

Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Бокс | 17 июля 2026, 07:53 3
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского

Супруга боксёра отреагировала на отставку Федорова

«Полная катастрофа». В Лондоне выступили с заявлением о Мудрике
Футбол | 16.07.2026, 11:02
«Полная катастрофа». В Лондоне выступили с заявлением о Мудрике
«Полная катастрофа». В Лондоне выступили с заявлением о Мудрике
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Футбол | 17.07.2026, 07:25
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Футбол | 17.07.2026, 06:23
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
15.07.2026, 15:08 3
Футбол
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 33
Футбол
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
16.07.2026, 08:53 1
Футбол
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 10:37 28
Футбол
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
16.07.2026, 08:10
Бокс
Выгодное предложение Усику: украинцу – деньги, Zuffa – пиар
Выгодное предложение Усику: украинцу – деньги, Zuffa – пиар
16.07.2026, 01:22
Бокс
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
16.07.2026, 10:21 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем