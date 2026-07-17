Названо условие, при котором ПСЖ продаст Забарного в Ливерпуль

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный попал в сферу интересов «Ливерпуля» во время летнего трансферного окна.

По информации журналиста, мерсисайдский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг 23-летнего украинца после ухода Ибраима Конате. Сейчас «Ливерпуль» ищет усиление в центр обороны, а Забарный входит в список потенциальных кандидатов.

Источник отмечает, что трансфер может состояться, если «ПСЖ» будет готов отпустить футболиста за приемлемую сумму. Такой вариант возможен в случае, если украинец не получит гарантий стабильного места в основном составе парижан.

В прошлом сезоне Забарный провел 37 матчей за «ПСЖ», помог команде выиграть чемпионат Франции и Лигу чемпионов. В то же время в большинстве матчей еврокубков украинец оставался на скамейке запасных, что может повлиять на его решение относительно будущего.

Дополнительным фактором в пользу потенциального перехода называют хорошие отношения Забарного со спортивным директором «Ливерпуля» Ричардом Хьюзом и главным тренером команды Андони Ираолой, под руководством которого украинец ранее выступал в английском клубе.