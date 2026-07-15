Месси получил своего любимого арбитра на полуфинал ЧМ-2026

Назначение судей на матч второго полуфинала ЧМ-2026 Англия – Аргентина вызвало волну возмущения в СМИ и футбольной среде.

Главным арбитром встречи назначен американо-марокканский судья Исмаил Эльфат. Он обслуживал пять матчей «Интер Майами» с участием Месси в MLS – все они завершились победой команды аргентинца. Сам Лионель в этих встречах забил шесть мячей.

Кроме того, этот «удачливый» судья работал четвертым арбитром на финале ЧМ-2022, где сборная Аргентины с Месси победила Францию.

Матч Англия – Аргентина состоится в среду, 15 июля. Начало встречи – в 22:00.