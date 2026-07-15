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Чемпионат мира
15 июля 2026, 16:37 |
358
0

Месси получил своего любимого арбитра на полуфинал ЧМ-2026

Аргентинец не проигрывает в матчах, которые обслуживает Исмаил Эльфат

15 июля 2026, 16:37 |
358
0
Месси получил своего любимого арбитра на полуфинал ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Эльфат
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Назначение судей на матч второго полуфинала ЧМ-2026 АнглияАргентина вызвало волну возмущения в СМИ и футбольной среде.

Главным арбитром встречи назначен американо-марокканский судья Исмаил Эльфат. Он обслуживал пять матчей «Интер Майами» с участием Месси в MLS – все они завершились победой команды аргентинца. Сам Лионель в этих встречах забил шесть мячей.

Кроме того, этот «удачливый» судья работал четвертым арбитром на финале ЧМ-2022, где сборная Аргентины с Месси победила Францию.

Матч Англия – Аргентина состоится в среду, 15 июля. Начало встречи – в 22:00.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Англии по футболу судьи (арбитры) судейские назначения
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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