Месси получил своего любимого арбитра на полуфинал ЧМ-2026
Аргентинец не проигрывает в матчах, которые обслуживает Исмаил Эльфат
Назначение судей на матч второго полуфинала ЧМ-2026 Англия – Аргентина вызвало волну возмущения в СМИ и футбольной среде.
Главным арбитром встречи назначен американо-марокканский судья Исмаил Эльфат. Он обслуживал пять матчей «Интер Майами» с участием Месси в MLS – все они завершились победой команды аргентинца. Сам Лионель в этих встречах забил шесть мячей.
Кроме того, этот «удачливый» судья работал четвертым арбитром на финале ЧМ-2022, где сборная Аргентины с Месси победила Францию.
Матч Англия – Аргентина состоится в среду, 15 июля. Начало встречи – в 22:00.
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