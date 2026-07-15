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Чемпионат мира
15 июля 2026, 13:52 |
37
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Вратарь сборной Англии: «Есть идеи, как остановить Месси»

Пикфорд хочет сыграть против Месси

15 июля 2026, 13:52 |
37
0
Вратарь сборной Англии: «Есть идеи, как остановить Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд
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Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд заявил, что у его команды есть идеи того, как остановить форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в полуфинале ЧМ-2026.

«Месси забил столько голов и сделал столько ассистов, что будет интересно впервые в карьере сыграть против него. Мы знаем силу Месси, но у нас есть идеи, как остановить его и сборную Аргентины», – сказал Пикфорд.

Матч пройдет 15 июля, начало в 22:00.

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Иван Зинченко Источник: Reuters
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