Вратарь сборной Англии: «Есть идеи, как остановить Месси»

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд заявил, что у его команды есть идеи того, как остановить форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в полуфинале ЧМ-2026.

«Месси забил столько голов и сделал столько ассистов, что будет интересно впервые в карьере сыграть против него. Мы знаем силу Месси, но у нас есть идеи, как остановить его и сборную Аргентины», – сказал Пикфорд.

Матч пройдет 15 июля, начало в 22:00.