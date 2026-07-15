Игрок сборной Украины, которого вызывал Ребров, не может вернуться на поле

Защитник турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов, который получал вызов в сборную Украины от Сергей Реброва, имеет проблемы с возвращением на поле.

В марте 24-летний футболист получил травму, однако из-за халатности медицинского штаба «бордово-синих», операцию на колене сделали только в мае – через 40 дней после повреждения.

Изначально ожидалось, что украинец пропустит три месяца, но Батагов не успеет восстановиться до старта нового сезона, поэтому пропустит тренировочные сборы.

«Трабзонспор» не знает ориентировочных сроков возвращения защитника – футболист продолжает находиться под наблюдением клубных врачей из-за проблем со здоровьем.

В прошлом сезоне Батагов провел 30 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Арсений не смог дебютировал в составе сборной Украины из-за повреждения.