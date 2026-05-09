Не лечили 40 дней. Батагов может не сыграть до зимы из-за ошибки врачей

24-летний украинский защитник турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов сможет вернуться на поле только зимой следующего года.

На днях игрок сборной Украины перенес операцию на колене. Сообщалось, что Батагов выбыл минимум на три месяца, однако источники в Турции отмечают, что ситуация может быть более серьезной, чем ожидалось. И виной всему – халатность медицинского штаба «Трабзонспора».

Травму Арсений получил 9 марта в матче Суперлиги с «Кайсериспором». Через полторы недели врачам стало ясно, что украинцу требуется оперативное вмешательство и длительное восстановление, однако специалисты постоянно оттягивали лечение.

«В конце марта стало ясно, что операция Батагова неизбежна. Однако, по какой-то причине, операцию украинского защитника отложили до 7 мая, почти на 40 дней. Помимо того, что Батагов точно пропустит предсезонные тренировочные сборы летом, говорят даже о том, что он пропустит первую половину следующего сезона», – сообщают турецкие СМИ.

Батагов выступает за «Трабзонспор» с 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028-го. В текущем сезоне украинец принял участие в 30 матчах команды, забил один гол и отдал три результативные передачи.