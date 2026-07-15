«Пока они не впечатляют». Кравченко дал прогноз на матч Англия – Аргентина

Сегодня, 15 июля – в 22:00 по киевскому времени в Атланте начнется второй полуфинальный матч чемпионата мира, в котором встретятся Англия и Аргентина. Напомним, что победитель этой паре в финале сыграет с Испанией.

О шансах команд Томаса Тухеля и Лионеля Скалони сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.

– Ни Англия, ни Аргентина пока не впечатляют, – сказал Кравченко. – Но как бы то ни было – это топ-матч. Если брать состав англичан, то они вправе рассчитывать на выход в финал. Джуд Беллингем, Гарри Кейн, это те исполнители, которые умеют вести за собой партнеров. Я бы упомянул и Энтони Гордона, который неплохо проявил себя на этом турнире, не зря его еще перед началом чемпионата мира подписала «Барселона».

Что-то подобное можно сказать и об Аргентине. У южноамериканцев в составе собраны сильные мастера во главе с нестареющим Месси, который не только претендует на звание лучшего бомбардира, но хочет поднять над головой еще один трофей.

Впрочем, в противостоянии титанов я все-таки отдам предпочтение англичанам. Более того, предположу, что подопечные Томаса Тухеля дважды поразят ворота противника, а свои сохранят на замке. 2:0.