Роман Безус спрогнозировал счет полуфинального матча ЧМ Англия – Аргентина

Своими ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата мира между Англией и Аргентиной с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Роман Безус.

– Не хочу показаться не скромным (улыбается), но перед началом турнира я для себя предполагал, что Англия и Аргентина доберутся до 1/2 финала чемпионата мира, – сказал Безус. – Не сказал бы, что обе сборные добывают уверенные победы, делая это прагматично. В этом противостоянии сложно выделить команду, которая даже на бумаге имеет больше шансов на успех.

Безусловно, что повышенное внимание будет уделено Лионелю Месси, для которого это, кстати, первая игра против англичан. Будет интересно посмотреть, сможет ли лидер аргентинцев в очередной раз повести за собой партнеров, учитывая возраст футболиста, в поединке с такой сильной сборной, как Англия. Хотя в последних матчах разыгрались Макаллистер и Альварес, которые могут прийти на помощь их звезде.

С другой стороны фаны британцев очень рассчитывают на Джуда Беллингема и Гарри Кейна, которые проводят для себя, впрочем, как пока и для всей команды, классный турнир.

Не скрывая симпатий, в этой встрече я буду переживать за Аргентину, но мне почему-то кажется, что победит Англия со счетом 2:1.