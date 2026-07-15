60 лет спустя. Бабич – о матче чемпионата мира Англия – Аргентина
Тренер и наш эксперт считает, что победитель этого поединка определится в дополнительное время
Сегодня, 15 июля, сборная Испании, которая вчера выиграла полуфинальный матч чемпионата мира у Франции, узнает своего соперника по финалу в противостоянии Англии и Аргентины. И в этой паре сложно назвать фаворита встречи, но если обратиться к истории Мундиалей, то, безусловно, аргентинцы – более титулована сборная, которая трижды выигрывала турнир, в то время как англичане побеждали один раз, да и то, в далеком 1966 году.
О шансах соперников и прогнозе на это противостояние сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный тренер, наш эксперт Александр Бабич.
– Матч Англия – Аргентина с подтекстом, – сказал Бабич. – Болельщики со стажем помнят 1986 год, когда в четвертьфинале Марадона забил рукой в ворота англичан, а в 1998-м Симеоне спровоцировал Бекхэма на красную карточку. Поэтому интрига в матче будет еще та.
У южноамериканцев вся игра, в принципе, строится вокруг Лионеля Месси, но хватит ли ему физических ресурсов в свои 39 лет – вопрос. Аргентинцы сильны свои индивидуальными действиями, в то время, как Англия хороша в командной игре. При нейтральном судействе (улыбается), думаю, у подопечных Томаса Тухеля чуть больше шансов на успех. Им важно перекрыть кислород лидеру аргентинцев. Тем более что уровень футболистов английской сборной позволяет ей играть как на мяче, так и от обороны.
Предположу, учитывая, что это полуфинал и встречаются команды, которые не очень ярко, с точки зрения зрелищности, выступают на турнире, что игра в большей мере будет закрытой, но напряжения от этого меньше не будет.
Что касается прогноза, то ставлю на ничью – 1:1 в основное время. А в экстратайме победный мяч забьют англичане. 2:1. Тем самым, сборная Англии впервые с 1966 года, по моей версии (улыбается), пробьется в финал чемпионата мира.
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И только потом Марадона.
В 2002 Бекхэм взял реванш (1:0).
ну какие же 60 лет, если это было 40 лет назад
Руки бога цього разу точно не буде, а суддя в 1986 був сліпий гандон