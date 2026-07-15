Сегодня, 15 июля на чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике состоится второй полуфинальный матч, в котором встретятся Англия и Аргентина. Матч, который обещает быть не менее интересным и интригующим, чем вчерашний поединок Франция – Испания.

На чемпионатах мира англичане и аргентинцы встречались пять раз и здесь преимущество на стороне европейцев, которые выиграли три раза, один они раз проиграли, и еще однажды была зафиксирована ничья, правда, тогда в 1998 году в серии пенальти верх взяли южноамериканцы.

Мирон Маркевич – архитектор атакующего футбола Украины, более 25 лет в футболе, более 1000 матчей в качестве тренера, вывел «Днепр» в финал Лиги Европы, бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking.

На нынешнем чемпионате мира Англия и Аргентина не демонстрировали яркой игры, тем не менее, в составах обеих сборных, есть, кому забивать. Беллингем, Кейн, Месси сами решали судьбу поединков, проснулся Альварес. И, конечно, не откажешь в желании и характере этим командам. И англичане, и аргентинцы вылезали из сложных ситуаций на этом турнире. А это говорит о психологической стойкости футболистов, что очень важно в современном футболе. Для меня в этой паре нет фаворита, каждый из соперников может выстрелить, как и засушить игру.

Что касается разговоров вокруг арбитража в матчах с участием Аргентины, то я не стал так нагнетать обстановку. Чересчур большого произвола я не увидел. Конечно, обидно проигрывать, когда по ходу матча выигрываешь – 2:0 за 10 минут до конца встречи. Эти вопросы главный тренер Египта должен задавать, прежде всего, себе и своим футболистам.

Возвращаясь к предстоящему поединку то, на мой взгляд, здесь будет проходить позиционная, я бы сказал осторожная игра, поскольку цена ошибки, как я говорил и о первом полуфинале, очень высока. И все же по голу в основное время Англия и Аргентин забьют – 1:1. Однако в дополнительное время подопечным Лионеля Скалони удастся вырвать путевку в финал.