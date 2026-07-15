Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец в спарринге минимально переиграл запорожский Металлург
Товарищеские матчи
Ингулец
14.07.2026 16:00 – FT 1 : 0
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
15 июля 2026, 10:03 | Обновлено 15 июля 2026, 11:18
251
0

Ингулец в спарринге минимально переиграл запорожский Металлург

Украинские команды провели очередной контрольный матч в летнее межсезонье

15 июля 2026, 10:03 | Обновлено 15 июля 2026, 11:18
251
0
Ингулец в спарринге минимально переиграл запорожский Металлург
ФК Металлург
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинские команды провели очередной контрольный матч в летнее межсезонье.

14 июля в 16:00 Ингулец Петрово переиграл запорожский Металлург (1:0)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По итогам прошлого сезона Ингулец занял 5-е место в Первой лиге.

Металлург стал одним из аутсайдеров Первой лиги и понизился в классе.

Товарищеский матч. 14 июля 2026

16:00. Ингулец Петрово – Металлург Запорожье 1:0

По теме:
Сетка плей-офф ЧМ. Испания вышла в финал, дальше сыграют Англия и Аргентина
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Александр КЕМКИН: «Тяжелые тренировки, интенсивные, но они нужны»
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Ингулец Петрово видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Металлург Запорожье
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Бокс | 15 июля 2026, 07:45 0
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума

Британец не советует своему соотечественнику принимать этот бой

Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Футбол | 15 июля 2026, 07:15 10
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего

Матвей Пономаренко переедет в Турцию

Бывший игрок Динамо: «У нас главный психолог – это бармен»
Футбол | 15.07.2026, 11:26
Бывший игрок Динамо: «У нас главный психолог – это бармен»
Бывший игрок Динамо: «У нас главный психолог – это бармен»
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Футбол | 15.07.2026, 00:00
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Бокс | 15.07.2026, 00:49
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
14.07.2026, 06:02 10
Футбол
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
14.07.2026, 08:19 2
Футбол
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
14.07.2026, 07:19 12
Бокс
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
13.07.2026, 09:13 27
Футбол
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
14.07.2026, 02:46 22
Бокс
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
13.07.2026, 10:26 8
Бокс
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
14.07.2026, 12:01 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем