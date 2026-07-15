Ингулец в спарринге минимально переиграл запорожский Металлург

Украинские команды провели очередной контрольный матч в летнее межсезонье.

14 июля в 16:00 Ингулец Петрово переиграл запорожский Металлург (1:0)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По итогам прошлого сезона Ингулец занял 5-е место в Первой лиге.

Металлург стал одним из аутсайдеров Первой лиги и понизился в классе.

Товарищеский матч. 14 июля 2026

16:00. Ингулец Петрово – Металлург Запорожье – 1:0