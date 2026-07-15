14.07.2026 16:00 – FT 1 : 0
Украина. Первая лига15 июля 2026, 10:03 | Обновлено 15 июля 2026, 11:18
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Ингулец в спарринге минимально переиграл запорожский Металлург
Украинские команды провели очередной контрольный матч в летнее межсезонье
15 июля 2026, 10:03 | Обновлено 15 июля 2026, 11:18
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Украинские команды провели очередной контрольный матч в летнее межсезонье.
14 июля в 16:00 Ингулец Петрово переиграл запорожский Металлург (1:0)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
По итогам прошлого сезона Ингулец занял 5-е место в Первой лиге.
Металлург стал одним из аутсайдеров Первой лиги и понизился в классе.
Товарищеский матч. 14 июля 2026
16:00. Ингулец Петрово – Металлург Запорожье – 1:0
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