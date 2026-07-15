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  4. Победная серия Ямаля против Мбаппе в плей-офф достигла 6 матчей
Чемпионат мира
15 июля 2026, 10:56 | Обновлено 15 июля 2026, 11:31
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0

Победная серия Ямаля против Мбаппе в плей-офф достигла 6 матчей

Француз, после перехода в Реал, со своими командами никогда не побеждал в плей-офф команды испанца

15 июля 2026, 10:56 | Обновлено 15 июля 2026, 11:31
175
0
Победная серия Ямаля против Мбаппе в плей-офф достигла 6 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
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После того, как Килиан Мбаппе стал игроком мадридского Реала, он ни разу не побеждал команды, за которые играл Ламин Ямаль, в плей-офф разных турниров.

Победная серия молодого испанца после полуфинала ЧМ-2026 достигла 6 матчей.

В ходе этой серии Мбаппе трижды проигрывал вместе с Реалом Барселоне, а также трижды вместе со сборной Францией сборной Испании.

Победная серия Ламина Ямаля над командами Килиана Мбаппе в плей-офф во всех турнирах (6)

  • 2026: Чемпионат мира, Испания – Франция – 2:0
  • 2026: Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 3:2
  • 2025: Лига Наций, Испания – Франция – 5:4
  • 2025: Кубок Испании, Барселона – Реал – 3:2
  • 2025: Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 5:2
  • 2024: Чемпионат Европы, Испания – Франция – 2:1
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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