Победная серия Ямаля против Мбаппе в плей-офф достигла 6 матчей
Француз, после перехода в Реал, со своими командами никогда не побеждал в плей-офф команды испанца
После того, как Килиан Мбаппе стал игроком мадридского Реала, он ни разу не побеждал команды, за которые играл Ламин Ямаль, в плей-офф разных турниров.
Победная серия молодого испанца после полуфинала ЧМ-2026 достигла 6 матчей.
В ходе этой серии Мбаппе трижды проигрывал вместе с Реалом Барселоне, а также трижды вместе со сборной Францией сборной Испании.
Победная серия Ламина Ямаля над командами Килиана Мбаппе в плей-офф во всех турнирах (6)
- 2026: Чемпионат мира, Испания – Франция – 2:0
- 2026: Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 3:2
- 2025: Лига Наций, Испания – Франция – 5:4
- 2025: Кубок Испании, Барселона – Реал – 3:2
- 2025: Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 5:2
- 2024: Чемпионат Европы, Испания – Франция – 2:1
😱 Since joining Real Madrid, Kylian Mbappé has NEVER beaten Lamine Yamal in a knockout match — whether for club or country!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 15, 2026
👊 Mbappé was UNBEATEN in World Cup knockout stages his entire career…
🏟️ Until Lamine Yamal showed up today.
✅ Spain 2-1 France (Euro 2024)
✅ Real… pic.twitter.com/THpdisMSxG
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