37 матчей без поражений. Результаты сборной Испании в исторической серии
Франция стала очередной сборной, не сумевшей прервать длиннющую серию испанцев
Беспроигрышная серия сборной Испании во всех турнирах в игровое время, как уже сообщалось ранее, достигла 37 матчей.
Очередной сборной, не сумевшей одолеть испанцев в этой серии, стала Франция в полуфинале ЧМ-2026 (2:0 – победа Испании).
Вспомним результаты всех матчей данной серии испанцев.
Самые длинные беспроигрышные серии в истории сборных в игровое время во всех турнирах
37 – Италия (2018–2021)
37 – Испания (2024–2026)
36 – Аргентина (2019–2022)
35 – Бразилия (1993–1996)
35 – Испания (2007–2009)
Беспроигрышная серия сборной Испании в игровое время во всех турнирах (37)
- 2026: ЧМ, Франция – 2:0
- 2026: ЧМ, Бельгия – 2:1
- 2026: ЧМ, Португалия – 1:0
- 2026: ЧМ, Австрия – 3:0
- 2026: ЧМ, Уругвай – 1:0
- 2026: ЧМ, Саудовская Аравия – 4:0
- 2026: ЧМ, Кабо-Верде – 0:0
- 2026: ТМ, Перу – 3:1
- 2026: ТМ, Ирак – 1:1
- 2026: ТМ, Египет – 0:0
- 2026: ТМ, Сербия – 3:0
- 2025: ЧМ (квал.), Турция – 2:2
- 2025: ЧМ (квал.), Грузия – 4:0
- 2025: ЧМ (квал.), Болгария – 4:0
- 2025: ЧМ (квал.), Грузия – 2:0
- 2025: ЧМ (квал.), Турция – 6:0
- 2025: ЧМ (квал.), Болгария – 3:0
- 2025: ЛН, Португалия – 2:2
- 2025: ЛН, Франция – 5:4
- 2025: ЛН, Нидерланды – 3:3
- 2025: ЛН, Нидерланды – 2:2
- 2024: ЛН, Швейцария – 3:2
- 2024: ЛН, Дания – 2:1
- 2024: ЛН, Сербия – 3:0
- 2024: ЛН, Дания – 1:0
- 2024: ЛН, Швейцария – 4:1
- 2024: ЛН, Сербия – 0:0
- 2024: ЧЕ, Англия – 2:1
- 2024: ЧЕ, Франция – 2:1
- 2024: ЧЕ, Германия – 2:1
- 2024: ЧЕ, Грузия – 4:1
- 2024: ЧЕ, Албания – 1:0
- 2024: ЧЕ, Италия – 1:0
- 2024: ЧЕ, Хорватия – 3:0
- 2024: ТМ, Северная Ирландия – 5:1
- 2024: ТМ, Андорра – 5:0
- 2024: ТМ, Бразилия – 3:3
🇪🇸 SPAIN HAVE BROKEN ARGENTINA’S HISTORIC UNBEATEN RUN!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 15, 2026
👊 La Roja now sit on 37 straight matches without a defeat (2024-2026) — flying past Scaloni’s Albiceleste and their 36-game streak from 2019-2022.
🏟️ They’ve also matched the ALL-TIME record held by Italy (2018-2021).
✍️… pic.twitter.com/ocHYWTP5dG
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