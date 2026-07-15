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  4. 37 матчей без поражений. Результаты сборной Испании в исторической серии
Чемпионат мира
15 июля 2026, 10:39 |
147
0

37 матчей без поражений. Результаты сборной Испании в исторической серии

Франция стала очередной сборной, не сумевшей прервать длиннющую серию испанцев

15 июля 2026, 10:39 |
147
0
37 матчей без поражений. Результаты сборной Испании в исторической серии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Беспроигрышная серия сборной Испании во всех турнирах в игровое время, как уже сообщалось ранее, достигла 37 матчей.

Очередной сборной, не сумевшей одолеть испанцев в этой серии, стала Франция в полуфинале ЧМ-2026 (2:0 – победа Испании).

Вспомним результаты всех матчей данной серии испанцев.

Самые длинные беспроигрышные серии в истории сборных в игровое время во всех турнирах

37 – Италия (2018–2021)
37 – Испания (2024–2026)
36 – Аргентина (2019–2022)
35 – Бразилия (1993–1996)
35 – Испания (2007–2009)

Беспроигрышная серия сборной Испании в игровое время во всех турнирах (37)

  • 2026: ЧМ, Франция – 2:0
  • 2026: ЧМ, Бельгия – 2:1
  • 2026: ЧМ, Португалия – 1:0
  • 2026: ЧМ, Австрия – 3:0
  • 2026: ЧМ, Уругвай – 1:0
  • 2026: ЧМ, Саудовская Аравия – 4:0
  • 2026: ЧМ, Кабо-Верде – 0:0
  • 2026: ТМ, Перу – 3:1
  • 2026: ТМ, Ирак – 1:1
  • 2026: ТМ, Египет – 0:0
  • 2026: ТМ, Сербия – 3:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Турция – 2:2
  • 2025: ЧМ (квал.), Грузия – 4:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Болгария – 4:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Грузия – 2:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Турция – 6:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Болгария – 3:0
  • 2025: ЛН, Португалия – 2:2
  • 2025: ЛН, Франция – 5:4
  • 2025: ЛН, Нидерланды – 3:3
  • 2025: ЛН, Нидерланды – 2:2
  • 2024: ЛН, Швейцария – 3:2
  • 2024: ЛН, Дания – 2:1
  • 2024: ЛН, Сербия – 3:0
  • 2024: ЛН, Дания – 1:0
  • 2024: ЛН, Швейцария – 4:1
  • 2024: ЛН, Сербия – 0:0
  • 2024: ЧЕ, Англия – 2:1
  • 2024: ЧЕ, Франция – 2:1
  • 2024: ЧЕ, Германия – 2:1
  • 2024: ЧЕ, Грузия – 4:1
  • 2024: ЧЕ, Албания – 1:0
  • 2024: ЧЕ, Италия – 1:0
  • 2024: ЧЕ, Хорватия – 3:0
  • 2024: ТМ, Северная Ирландия – 5:1
  • 2024: ТМ, Андорра – 5:0
  • 2024: ТМ, Бразилия – 3:3
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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