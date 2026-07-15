Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту
Англия
15 июля 2026, 08:34 | Обновлено 15 июля 2026, 09:08
1427
1

Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту

Илья Скоропашкин дал совет украинскому вингеру

15 июля 2026, 08:34 | Обновлено 15 июля 2026, 09:08
1427
1 Comments
Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский юрист Илья Скоропашкин дал совет украинскому вингеру Михаилу Мудрику, проигравшему суд футбольному агенту

– Стало ли для вас как для спортивного юриста неожиданностью решение УАФ против Михаила Мудрика по делу на столь рекордную сумму?

– Нет, сам предмет спора не стал для меня неожиданностью. Относительно суммы, она действительно выглядит рекордной для украинской футбольной юрисдикции, но не абсурдна для трансфера футболиста уровня Мудрика в клуб уровня Челси.

Но на этом этапе я бы не торопился говорить: «Мудрик точно должен 1,3 миллиона». Корректнее говорить так: по информации медиа, Палата по разрешению споров УАФ частично удовлетворила иск экс-агента. А дальше все зависит от мотивировочной части решения.

– Следующий очевидный шаг – апелляция в CAS в Лозанне. Какие реальные шансы у футболиста упразднить решение национальной ассоциации в Спортивном арбитражном суде?

– Реальные шансы можно оценивать только после анализа полного текста решения Палаты по разрешению споров УАФ и материалов дела. Без этого любая оценка будет гадать

Общая логика такова, что CAS имеет полномочия пересматривать и факты, и право, то есть может не просто проверить процедуру, а фактически заново оценить суть спора и принять новое решение.

Но CAS не отменяет решения только потому, что сумма велика или футболист известен. Если есть подписанный договор, понятна формула вознаграждения, подтверждение работы агента и срок платежа настал, шансы на полную отмену будут невысоки.

– Должен ли Мудрик выплачивать средства уже сейчас, или вся сумма замораживается на время рассмотрения дела в Лозанне, и есть ли риск ареста его активов?

– Решения Палаты УАФ являются обязательными и вступают в силу после истечения срока на обжалование. Апелляция к CAS может быть подана в течение 21 дня с момента получения полного текста решения.

Если сторона подает апелляцию в CAS, она обычно отдельно просит остановить исполнение обжалуемого решения. Это не всегда происходит автоматически. В CAS есть процедура временных и обеспечительных мер, и при решении таких вопросов учитываются, в частности, риск невосполнимого ущерба, предыдущие шансы на успех и баланс интересов сторон.

Относительно ареста активов. На этом этапе я не драматизировал бы. Арест активов в Англии или другой юрисдикции – это не кнопка, которую агент может просто нажать. Для этого нужна соответствующая правовая процедура, убедительные основания, риск невыполнения, а зачастую и обеспечение со стороны заявителя, – сказал специалист.

По теме:
Ромеро покинет Тоттенхэм летом. Какой клуб выбрал аргентинец?
Шахтер обратился к английскому клубу по трансферу игрока сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед оформил переход вратаря
Илья Скоропашкин Михаил Мудрик Украинская ассоциация футбола суд Спортивный арбитражный суд (CAS) Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Бокс | 15 июля 2026, 07:45 0
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума

Британец не советует своему соотечественнику принимать этот бой

Кто сыграет против Испании? Маркевич выбрал второго финалиста ЧМ-2026
Футбол | 15 июля 2026, 08:57 1
Кто сыграет против Испании? Маркевич выбрал второго финалиста ЧМ-2026
Кто сыграет против Испании? Маркевич выбрал второго финалиста ЧМ-2026

Специалист верит в национальную сборную Аргентины

Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Бокс | 15.07.2026, 00:49
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Динамо получило официальное предложение в размере 26 миллионов евро
Футбол | 15.07.2026, 06:55
Динамо получило официальное предложение в размере 26 миллионов евро
Динамо получило официальное предложение в размере 26 миллионов евро
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Футбол | 15.07.2026, 00:45
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Футбольний агент може йти на пенсію
Ответить
+1
Популярные новости
Депутат отреагировал на сенсационное решение Василия Ломаченко
Депутат отреагировал на сенсационное решение Василия Ломаченко
13.07.2026, 09:42 5
Бокс
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
14.07.2026, 06:02 9
Футбол
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
14.07.2026, 08:19 2
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина – на 10-й строчке, Костюк установила личный рекорд
Рейтинг WTA. Свитолина – на 10-й строчке, Костюк установила личный рекорд
13.07.2026, 13:14
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины подписал контракт с триумфатором ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины подписал контракт с триумфатором ЛЧ
13.07.2026, 09:29 1
Футзал
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
14.07.2026, 08:32 31
Футбол
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
14.07.2026, 05:02 4
Бокс
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
13.07.2026, 08:38 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем