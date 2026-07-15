Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту

Украинский юрист Илья Скоропашкин дал совет украинскому вингеру Михаилу Мудрику, проигравшему суд футбольному агенту

– Стало ли для вас как для спортивного юриста неожиданностью решение УАФ против Михаила Мудрика по делу на столь рекордную сумму?

– Нет, сам предмет спора не стал для меня неожиданностью. Относительно суммы, она действительно выглядит рекордной для украинской футбольной юрисдикции, но не абсурдна для трансфера футболиста уровня Мудрика в клуб уровня Челси.

Но на этом этапе я бы не торопился говорить: «Мудрик точно должен 1,3 миллиона». Корректнее говорить так: по информации медиа, Палата по разрешению споров УАФ частично удовлетворила иск экс-агента. А дальше все зависит от мотивировочной части решения.

– Следующий очевидный шаг – апелляция в CAS в Лозанне. Какие реальные шансы у футболиста упразднить решение национальной ассоциации в Спортивном арбитражном суде?

– Реальные шансы можно оценивать только после анализа полного текста решения Палаты по разрешению споров УАФ и материалов дела. Без этого любая оценка будет гадать

Общая логика такова, что CAS имеет полномочия пересматривать и факты, и право, то есть может не просто проверить процедуру, а фактически заново оценить суть спора и принять новое решение.

Но CAS не отменяет решения только потому, что сумма велика или футболист известен. Если есть подписанный договор, понятна формула вознаграждения, подтверждение работы агента и срок платежа настал, шансы на полную отмену будут невысоки.

– Должен ли Мудрик выплачивать средства уже сейчас, или вся сумма замораживается на время рассмотрения дела в Лозанне, и есть ли риск ареста его активов?

– Решения Палаты УАФ являются обязательными и вступают в силу после истечения срока на обжалование. Апелляция к CAS может быть подана в течение 21 дня с момента получения полного текста решения.

Если сторона подает апелляцию в CAS, она обычно отдельно просит остановить исполнение обжалуемого решения. Это не всегда происходит автоматически. В CAS есть процедура временных и обеспечительных мер, и при решении таких вопросов учитываются, в частности, риск невосполнимого ущерба, предыдущие шансы на успех и баланс интересов сторон.

Относительно ареста активов. На этом этапе я не драматизировал бы. Арест активов в Англии или другой юрисдикции – это не кнопка, которую агент может просто нажать. Для этого нужна соответствующая правовая процедура, убедительные основания, риск невыполнения, а зачастую и обеспечение со стороны заявителя, – сказал специалист.