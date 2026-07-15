ОФИЦИАЛЬНО. Опытный воспитанник Шахтера нашел новый клуб в Казахстане

Украинский полузащитник Александр Нойок нашел новую команду – футболист перебрался в чемпионат Казахстана, подписав контракт с ФК «Кызылжар». Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Добро пожаловать в семью, Саня», – лаконично говорится в сообщении.

Последним клубом 34-летнего Александра Нойока был «Атырау», в который он перешел в начале текущего года именно из «Кызылжара».

За время профессиональной карьеры питомец донецкого «Шахтера» также выступал в чемпионатах Украины, Беларуси, Израиля и Кипра. В его активе – титул чемпиона Беларуси, две победы в Кубке страны, а также чемпионство в высшем дивизионе Кипра.