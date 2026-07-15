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15 июля 2026, 07:58 | Обновлено 15 июля 2026, 08:14
1270
0

ОФИЦИАЛЬНО. Опытный воспитанник Шахтера нашел новый клуб в Казахстане

Александр Нойок подписал контракт с ФК Кызылжар

15 июля 2026, 07:58 | Обновлено 15 июля 2026, 08:14
1270
0
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный воспитанник Шахтера нашел новый клуб в Казахстане
Instagram. Александр Нойок
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Украинский полузащитник Александр Нойок нашел новую команду – футболист перебрался в чемпионат Казахстана, подписав контракт с ФК «Кызылжар». Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Добро пожаловать в семью, Саня», – лаконично говорится в сообщении.

Последним клубом 34-летнего Александра Нойока был «Атырау», в который он перешел в начале текущего года именно из «Кызылжара».

За время профессиональной карьеры питомец донецкого «Шахтера» также выступал в чемпионатах Украины, Беларуси, Израиля и Кипра. В его активе – титул чемпиона Беларуси, две победы в Кубке страны, а также чемпионство в высшем дивизионе Кипра.

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Александр Нойок Атырау Кызылжар трансферы Шахтер Донецк чемпионат Казахстана по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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